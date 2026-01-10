¿Pasearon juntos? 'Prima' de Josimar expone audio donde la llama "mi amor"

La polémica vuelve a rodear al salsero Josimar. Esta vez, Verónica González, conocida como la llamada 'prima' del cantante, sorprendió al publicar audios en sus redes sociales donde se escucha a un hombre, presuntamente el intérprete, hablándole de manera cariñosa y llamándola "amor". Las grabaciones han despertado dudas sobre un posible encuentro o serían pruebas de su antiguo vínculo.

'Prima' de Josimar revela audio donde la llama "mi amor"

Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar y quien actualmente está embarazada de mellizos, volvió a estar en el centro de la farándula. La influencer venezolana compartió comprometedores audios sin mostrar imágenes de un supuesto encuentro con el cantante. Sin embargo, la forma de hablar y el tono han hecho que muchos usuarios crean que sí se trataría de Josimar.

A través de sus historias de Instagram, la venezolana difundió dos audios que rápidamente se viralizaron. En el primero, se escucha a Verónica algo nerviosa dentro de un auto, pidiéndole al conductor que reduzca la velocidad.

En ese momento, se oye claramente: "Ponte el cinturón. Oe, ¿qué pasa? Tu carro está más seguro conmigo que contigo". Ante eso, ella responde con temor: "Me estreso. Amor, me da miedo, mi vida".

Esta frase fue suficiente para que muchos seguidores empiecen a preguntarse si la relación entre ambos va más allá de lo que el cantante ha querido aceptar públicamente. Aunque no hay imágenes que confirmen cuándo o dónde se grabaron estos audios, el trato cercano y las palabras usadas no pasaron desapercibidas para nadie.

09.01.26 | Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, difunde audio donde la llaman "mi amor". Fuente: Instagram de Verónica González pic.twitter.com/1dSh7iHjdP — @ghelanma (@ghelanma) January 10, 2026

Minutos después, Verónica compartió un segundo audio que terminó de avivar la polémica. En este, el hombre que sería Josimar relata una intervención policial, pero lo que más llamó la atención fue nuevamente la forma en la que se dirige a ella.

"Y el policía dice: 'Documentos todos'. Y comenzó, mi amor...", se escucha en la grabación decir presuntamente a Josimar.

Para muchos, esta expresión dejó claro que la confianza que habría existido entre ellos, pese a que el salsero ha negado en más de una ocasión mantener una relación con ella. La propia Verónica no aclaró la fecha de estos audios, lo que generó aún más comentarios y especulaciones en redes sociales.

El embarazo que sigue dando que hablar

Cabe recordar que Verónica González confirmó hace algunos meses que está esperando mellizos y aseguró que Josimar es el padre de los bebés. La noticia la dio en televisión y reconoció que no fue algo planeado.

"Exactamente, me sorprendió bastante. No quería dos bebés, pero si el destino lo quiso, pues hay que asumirlo. Ha sido un golpe duro para mí, porque es una responsabilidad bastante", dijo en su momento.

Pese a esta afirmación, Josimar ha negado rotundamente ser el padre y ha señalado que se realizará las pruebas de ADN correspondientes para aclarar la situación. Hasta ahora, Josimar no se ha pronunciado sobre la difusión de estos audios.

En conclusión, Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, volvió a generar polémica tras difundir audios que evidenciarían un trato cercano con el salsero, reavivando las dudas sobre el vínculo entre ambos. Mientras ella no ha precisado la fecha de las grabaciones y Josimar aún no se pronuncia, el tema continúa generando comentarios en la farándula.