Josimar comparte curiosa reflexión tras polémicas: "Gracias a Dios por cada bendición"

Josimar sorprendió a sus seguidores al compartir una curiosa reflexión en redes sociales que no pasó desapercibida. En medio de comentarios y diversas interpretaciones, el cantante decidió enfocarse en el agradecimiento y la fe, dejando un mensaje breve pero potente.

Josimar comparte reflexivo mensaje tras lo vivido en el 2025

Luego de un 2025 marcado por titulares y polémicas, especialmente por su conflicto con la 'prima', Josimar decidió cerrar el año con palabras de agradecimiento. El cantante también dedicó unas líneas a su público, reconociendo el apoyo que ha recibido.

"Gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí, por la vida, la salud y por cada bendición recibida", escribió en sus redes. "Gracias a ustedes, mi gente, por el cariño, el apoyo y por caminar conmigo en este viaje", expresó.

Finalmente, Josimar dejó un deseo para el nuevo año que empieza. El salsero aprovechó la ocasión para enviar un mensaje positivo a sus seguidores.

"Que este nuevo año nos encuentre con fe, humildad y el corazón lleno de esperanza. Que Dios bendiga cada uno de sus hogares y nos regale un 2026 lleno de paz y amor", añadió, mostrando un lado más tranquilo y agradecido.

Josimar canta salsa y despierta rumores de estreno

A través de sus historias, Josimar se grabó interpretando un tema en salsa que llamó la atención desde el primer segundo. La canción tiene un ritmo suave, romántico y moderno, lo que hizo pensar a muchos que se trataría de un adelanto de un tema ya grabado.

El fragmento que Josimar compartió no pasó desapercibido. El salsero se encontraba dentro de un auto y pidió que suban el volumen al tema.

En el video se escucha una parte de la letra que dice: "Y si la ves bailando lento es como ver el cielo caminando".

En otro momento del clip, el cantante continúa interpretando una letra dedicada a una mujer fuerte y segura de sí misma. Más adelante, la letra sigue resaltando su personalidad.

"Su mente es un diamante, tiene el aura gigante, es que todo en ella es fascinante", se oye en la canción. "Su presencia es hipnótica, única. Esa mujer es icónica", canta Josimar, generando aún más expectativa.

01.01.25 | Josimar enciende las redes cantando y deja mensaje sobre su nueva etapa musical. Fuente: Instagram de Josimar pic.twitter.com/Ys7MNb1hNx — @ghelanma (@ghelanma) January 1, 2026

El estilo del tema recuerda a "Ivonny Bonita" de Karol G, pero adaptado al ritmo de la salsa, algo que fue bien recibido por su público. Para cerrar el video, Josimar lanzó una frase que encendió aún más las redes sociales.

"Feliz año, lo que se viene este año es candela pura. Popular perucho", dijo el cantante, dejando claro que estaría preparando música nueva y que este 2026 llegará con fuerza.

En conclusión, con este mensaje, Josimar dejó ver una etapa más reflexiva y agradecida. El salsero optó por enfocarse en la fe y el apoyo de su público, transmitiendo una actitud más tranquila y positiva frente a todo lo vivido, sin necesidad de entrar en mayores explicaciones.