Josimar amenaza a reportero cuando le preguntó por los mellizos que espera su 'prima': "Te voy a meter preso"

Desde hace tiempo, Josimar viene pasando toda una polémica luego de que Verónica González revelara que está embarazada del peruano y espera dos niños. Al parecer, el peruano estaría cansado de tantas preguntas y que se revela la información de su vida persona, amenazando así al reportero que lo entrevistaba.
Josimar amenaza con mandar preso a reportero
El programa 'Amor y Fuego' envió a su reportero a cubrir un concierto donde llegaron varias figuras de la televisión. Es así como también vio a Josimar y decidió preguntarle sobre la situación con Verónica González, más conocida como la 'prima'. Aunque, el periodista nunca pensó que recibiría una amenaza de parte del salsero.
"¿Finalmente arreglaste los problemas con Verónica? ¿Te vas hacer las pruebas de ADN, Josimar?", le pregunta el reportero, y Josimar responde de manera fastidiada: "Te voy a meter preso (¿Vas a proceder de manera legal?) A ti, con ustedes".
Ante la amenaza del salsero peruano al reportero del programa de espectáculos, el comunicador le preguntó nuevamente por qué los denunciaría si es la 'prima' quien sale a hablar. Lejos de tener una respuesta clara, el artista responde de manera más prepotente con insultos sin miedo a las cámaras.
"Por qué con nosotros Josimar, si la que está denunciando es ella ¿Qué te molesta la prensa? ¿Qué te pregunten lo que es? ¿Por qué amenazarnos con meternos preso?", le preguntan, y Josimar dice: "Cuando investiguen, hablas, pero si no investigas no hables ni mi***. No, no, no... ya dije, investiga hue**, no sigas con la misma hue***".
¿Qué dijo sobre Verónica González?
Durante su intervención, Josimar reiteró que la venezolana mantenía una relación con su primo, razón por la cual surgió el apodo de "prima" como un gesto de cariño.
"Estaba con mi primo, por eso dije que era una prima, no tenía absolutamente nada con ella. La conocí solamente cuatro horas de mi vida y nunca más hablé con esa señora", enfatizó el salsero.
Además, se refirió a las imágenes que circularon donde se le ve caminando de la mano con Verónica González en Europa. Josimar aseguró que se trató de un malentendido:
"Ella estaba peleando con mi primo, yo la jalé. Por eso se creó todo un chongazo. Todo lo que ella ha hablado es más serio que esa imagen".
De esta forma, el salsero Josimar sigue firme que no es el padre de los hijos que espera Verónica González. Así mismo, parece estar cansado de las constantes preguntas por la 'prima' y llegó a amenazar a un reportero.