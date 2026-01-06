RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡No se quedó callada!

Valeria Piazza critica a famoso actor por defender a Maduro: "Es fácil hablar desde la comodidad de tu casa"

Valeria Piazza arremetió contra Fernando Carrillo tras verlo en entrevistas internacionales respaldando al régimen venezolano y enfrentándose a panelistas en vivo.

Valeria Piazza estalla contra Fernando Carrillo tras defender a Maduro.
Valeria Piazza estalla contra Fernando Carrillo tras defender a Maduro. (Composición Karibeña)
06/01/2026

Valeria Piazza expresó su indignación tras ver las recientes entrevistas del actor venezolano Fernando Carrillo, quien salió públicamente a defender a Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores y a Delcy Rodríguez. Desde su espacio en América Televisión, la exreina de belleza fue directa y cuestionó duramente sus declaraciones

Valeria Piazza arremete contra actor venezolano

Luego de que el reconocido actor Fernando Carrillo apareciera en distintos programas internacionales defendiendo al régimen venezolano y enfrentándose a panelistas en vivo, Valeria Piazza criticó la actitud del actor. La conductora quedó sorprendida por la forma en la que, según ella, se negó a escuchar otras posturas sobre la situación de su país.

Durante su comentario en televisión, Valeria Piazza contó que quedó impactada al ver una de las entrevistas de Fernando Carrillo en Telemundo. Según explicó, no fue solo una aparición, sino varias, donde el actor discutió con los conductores y defendió con firmeza a Maduro.

"Me quedé helada, fría con esta entrevista, no es la única que hizo, también se peleó con los panelistas del programa de la noche de Telemundo y no para, no quiere escuchar, él está cerrado", expresó la conductora de "América Espectáculos", dejando en claro su molestia.

Para Piazza, este tipo de actitudes no ayudan al debate y solo generan más confrontación, sobre todo cuando se trata de un tema tan sensible como la crisis en Venezuela. Uno de los puntos más fuertes de la crítica de Valeria fue que Fernando Carrillo lleva varios años viviendo fuera de Venezuela. Según la conductora, eso lo aleja de la realidad que hoy enfrentan millones de venezolanos dentro y fuera de su país.

"Es muy fácil, desde la comodidad de tu casa, hacer estas entrevistas porque él hace mucho tiempo que no vive en Venezuela, vive en Estados Unidos, entonces tampoco conoce la realidad de su país de cerca como para salir a pelear y defender de esa manera a Maduro", señaló.

Además, Valeria pidió pensar en las personas que siguen viviendo en Venezuela y en las familias que han tenido que separarse por la migración. Para ella, defender a un gobierno sin vivir las consecuencias del día a día es ignorar el sufrimiento de muchos.

La polémica postura de Fernando Carrillo

Mientras tanto, Fernando Carrillo ha insistido en su postura. En una de sus entrevistas aseguró que Estados Unidos deberá probar las acusaciones contra Nicolás Maduro y se mostró indignado por lo que considera ataques injustos.

"Ya se quitaron las caretas, van a tener que demostrar que el presidente que está involucrado en narcotráfico, es totalmente falso", afirmó el actor, generando polémica inmediata.

El momento más tenso llegó cuando una panelista cuestionó su credibilidad. Carrillo no dudó en responder en vivo y elevar el tono de la conversación.

"No seas maleducada mi amor, Venezuela se va levantar, me están tapando la voz, se va levantar con la presidenta Delcy Rodríguez", lanzó el actor.

En conclusión, Valeria Piazza cuestionó al actor Fernando Carrillo por defender a Nicolás Maduro. La conductora criticó que el actor opine desde la comodidad de su hogar, lejos de la realidad de miles de venezolanos.

