Fernando Carrillo defiende a Delcy Rodríguez y revela su romance: "Fue el gran amor de mi vida"

El actor Fernando Carrillo sacudió la opinión pública tras una reveladora entrevista en la televisión chilena. En un giro inesperado, el protagonista de 'Rosalinda' no solo defendió a la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de las recientes acusaciones en su contra, sino que confesó haber mantenido un romance con ella.

Un pasado sentimental

En una reciente entrevista para el programa chileno 'Contigo en la Mañana', el reconocido actor venezolano Fernando Carrillo desató una fuerte polémica al profundizar en temas de índole política y personal. En medio del diálogo, los presentadores interrogaron al artista sobre las versiones que apuntan a una presunta traición dentro de la alta cúpula del gobierno de su país.

El protagonista de telenovelas icónicas como 'Abigail' fue tajante al desestimar los señalamientos en contra de quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro. Fernando Carrillo defendió con firmeza la integridad de Delcy Rodríguez, alegando que su postura se basa en el profundo conocimiento que tiene sobre ella.

"La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí, nunca en la vida", afirmó el actor Fernando Carrillo con mucha seguridad.

Al ser consultado sobre si se trataba de una relación sentimental, el actor confirmó que compartieron tres años. Fernando Carrillo, quien describió a Delcy Rodríguez como una mujer de inteligencia excepcional, no dudó en confesar que ella "fue el gran amor de mi vida".

Fernando Carrillo critica a Estados Unidos

Más allá de lo personal, Fernando Carrillo aprovechó el espacio para lanzar una dura crítica a lo que denominó la "dictadura global" de Estados Unidos. El actor cuestionó las intervenciones militares y las sanciones impuestas por el país norteamericano a diversas naciones.

Fernando Carrillo destacó la relevancia de las nuevas alianzas geopolíticas, sugiriendo que el mundo está avanzando hacia una configuración donde Estados Unidos ya no sea el único eje de poder. Estas afirmaciones no pasaron desapercibidas para los presentadores del matinal, quienes intentaron equilibrar el debate mientras la pasión del actor evidenciaba la profunda polarización que estos temas generan en la opinión pública.

En conclusión, con estas declaraciones, Fernando Carrillo no solo defendió al gobierno de Nicolás Maduro, sino que humanizó su postura política a través de una historia personal que dejó atónito a todo el público. Tras esta inesperada revelación sobre su pasada relación con Delcy Rodríguez, el actor se posicionó nuevamente en el centro de la polémica.