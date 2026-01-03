Donald Trump afirma que Estados Unidos administrará Venezuela: "Queremos hacer una transición segura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en una conferencia de prensa que tras lograr la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, se encargarán de dirigir dicho país hasta que logre realizar una transición segura.

Donald Trump emite conferencia de prensa

El 3 de enero, Estados Unidos realizó un gran ataque a Venezuela para lograr capturar a Nicolás Maduro junto a su esposa. A través de las redes sociales, Donald Trump compartió la primera foto del líder chavista enmarrocado y siendo traslado en un buque armado de Venezuela hacia Nueva York, donde se enfrentará a cargos en un tribunal federal de Manhattan.

Así mismo, Donald Trump realizó la primera conferencia de prensa donde reveló detalles de cómo se realizó esta captura y además, informó que su gobierno estará administrando el país de Venezuela hasta que puedan realizar una transición segura. Según reveló el mandatario, señaló que buscaría la libertad de los venezolanos en su país.

"Hemos acabado con el 97% de las drogas que vienen por mar y esas drogas venían de un lugar llamado Venezuela. Queremos hacer una transición segura y adecuada. No queremos que nadie entre ahí y por eso vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura y adecuada. Queremos la paz y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos ciudadanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren volver a su país y a su patria", expresó.

Detalló que al momento del bombardeo, las luces en Caracas se fueron debido al control que obtuvieron sobre el régimen chavista. El presidente de Estados Unidos aseguró que durante la intervención en Venezuela ningún efectivo militar se perdió, pues estaban preparados con helicópteros y barcos para las acciones.

Captura de Nicolás Maduro

