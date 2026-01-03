"Por fin vamos a volver a casa": Venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro frente a la embajada

La madrugada de este sábado se transformó en un hito histórico para Venezuela. Los bombardeos en Caracas y la posterior captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, se convirtieron en un acontecimiento de impacto internacional. Tras difundirse la noticia, ciudadanos venezolanos residentes en Lima llegaron hasta los exteriores de su embajada para celebrar lo que califican como el fin de una era.

Ciudadanos venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro

Un ambiente de euforia y esperanza se vivió desde la madrugada de este sábado 3 de enero en los alrededores de la embajada de Venezuela en Lima. La noticia, que según testimonios de los presentes comenzó a circular cerca de las 2:00 a.m., provocó que familias enteras dejaran sus hogares para congregarse en la zona.

Desde las primeras horas de hoy, la embajada ubicada en la Av. Arequipa se convirtió en el epicentro de una celebración espontánea y cargada de emotividad tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. Entre lágrimas, abrazos y banderas, la comunidad venezolana festejó este acontecimiento que marca un hito en su historia.

Una de las ciudadanas presentes que reside en Perú desde hace ocho años, describió el momento como "la mejor noticia de Año Nuevo". Con la voz quebrada, relató cómo fue despertada por una llamada desde Caracas: "Es una bendición de Dios. Todavía tengo el nudo aquí, no puedo ni hablar", afirmó.

El anhelo del retorno a Venezuela

El ambiente en la embajada de Venezuela en Lima no solo fue de fiesta, sino también de profunda reflexión sobre los años de separación familiar. Los testimonios recogidos por el equipo de Exitosa resaltaron el costo humano de la crisis venezolana.

Un ciudadano identificado como Briceño Malabé, con 10 años en el país, recordó con dolor cómo el régimen le impidió ver a su padre y despedirse de dos hermanos fallecidos debido a las trabas para obtener un pasaporte vigente. "Muy pronto viene el abrazo inmenso. Vamos a celebrar nuevamente las Navidades en Venezuela", expresó.

Otra manifestante, madre de una niña peruana y dos hijos venezolanos, aseguró que, aunque ha formado una vida en el Perú, su meta ahora es volver: "Por fin vamos a volver a casa, de donde nunca debimos salir", señaló.

En resumen, para la comunidad venezolana en el extranjero, este acontecimiento marca el posible cierre de un ciclo que, según denunciaron, ha estado marcado por la falta de libertad de expresión y la crisis económica. La captura de Nicolás Maduro representa para ellos no solo un cambio político, sino la oportunidad real de reunificar a las millones de familias dispersas por el mundo.