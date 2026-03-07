RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Precio del DÓLAR HOY, sábado 7 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

En los últimos días, el precio de venta y dólar ha estado cambiando y para hoy sábado 7 de marzo aún mantiene un comportamiento estable.

Precio del DÓLAR HOY, sábado 7 de marzo (Composición Karibeña)
07/03/2026

En la última semana, el dólar en el Perú ha tenido una ligera alza hace unos días, pero sigue manteniéndose dentro de un rango estable sin un gran cambio brusco. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense para hoy sábado 7 de marzo.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 7 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.467 para la compra y S/ 3.479 para la venta. Estos valores variaron unos puntos a la alza comparado con los registrados las últimas semanas, indicando que aún seguiría ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango poco menor sin, sin presentar variaciones bruscas. Por ejemplo, entre al inicio del mes de marzo, la moneda estadounidense se movió alrededor de los S/ 3.35 en compra y S/ 3.61 en venta, reflejando una tendencia de alza cambiaria en el mercado nacional.

Tipo de Cambio de dólar

En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú, lo que ayuda a sostener su estabilidad.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 7 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada al inicio de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional. Aunque por el momento, para hoy sábado 7 de marzo, la moneda estadounidense va en alza.

