Flavia Laos descarta feat con Leslie Shaw: "Estoy colaborando con artistas internacionales ahorita"

Flavia Laos volvió a dar de qué hablar tras pronunciarse sobre su carrera musical y sus próximos proyectos. La cantante reveló que atraviesa una nueva etapa en la música y sorprendió al descartar, por ahora, una posible colaboración con Leslie Shaw.

Flavia Laos descarta colaboración con Leslie Shaw

Flavia Laos volvió a estar en boca de todos luego de hablar sobre su carrera musical y sus próximos proyectos. La cantante e influencer fue entrevistada durante un evento donde coincidió con la agrupación La Charanga Habanera, en la presentación del concierto del artista Pedro Capó.

Durante la conversación con la prensa, la rubia sorprendió al contar que acaba de firmar contrato con una importante disquera internacional. Incluso explicó que forma parte del mismo grupo musical que trabaja con BTS, una de las bandas más famosas del mundo.

La artista contó que está atravesando una nueva etapa en su carrera y que pronto lanzará su primer EP, el cual verá la luz en los próximos días.

"Me acabo de firmar con una disquera que se llama Hype. Estoy lanzando mi primer EP ahorita el 6 de marzo. Es la misma disquera. Lo que pasa es que hay muchos sellos abajo de esa disquera. El mío se llama Sin Silencio Records y es nuevo. Es como más para artistas solistas", explicó a "Amor y Fuego".

Durante la entrevista también apareció el nombre de Leslie Shaw, con quien en el pasado se habló de una posible colaboración musical. Ante esto, Flavia aseguró que entre ambas no hay problemas y que incluso ya conversaron. La cantante destacó el talento de la intérprete de "Faldita", aunque dejó claro que cada una está enfocada en su propio camino.

"Sí, pues Leslie firmó. (Tu amiga Leslie) No, yo con Leslie todo bien, chicos. Todo bien. Ya hablamos. No, pero es una chica talentosa y hablé con ella. Todo lo que tenía que hablar", señaló.

Sin embargo, cuando le preguntaron si existía la posibilidad de hacer un feat juntas, Flavia fue clara al responder que por ahora no está en sus planes. Según explicó, en este momento su enfoque está puesto en proyectos con artistas de otros países.

"Lo que pasa es que yo también tengo otros proyectos y no voy a colaborar tampoco con gente de Perú por ahora. Este, estoy colaborando con internacionales ahorita", comentó.

Flavia Laos también opina sobre Patricio Parodi y Flavia López

Otro tema que surgió durante la entrevista fue la relación entre Patricio Parodi y Flavia López, quienes han sido vinculados sentimentalmente en las últimas semanas. Al respecto, Flavia Laos sorprendió al decir que no tiene ningún problema con esa situación. Incluso tomó el tema con humor cuando le preguntaron si les daría su "bendición".

"Ay, obviamente, no, es verdad. O sea, ya pasó hace muchos años. Y aparte, ¿qué culpa tiene que se llame Flavia también?", dijo entre risas.

La artista también dejó claro que su relación con Patricio Parodi quedó completamente en el pasado. Expresó que actualmente no tienen ningún tipo de vínculo.

"No, nada, no. O sea, no es mi nada, nada. (¿No han intentado conversar) Nada, nada, nada. No, nada. Chicos, eso ya pasó, de verdad. Pasaron 7 años", afirmó.

En conclusión, Flavia Laos descartó por ahora una colaboración con Leslie Shaw y comentó con naturalidad sobre el vínculo entre Patricio Parodi y Flavia López. La cantante aseguró que su principal enfoque está puesto en sus próximos proyectos y en trabajar con artistas internacionales.