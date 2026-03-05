RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Maricielo Effio compartió emotivo video luego de viralizarse su nuevo trabajo: "Me siento sola"

La artista publicó un video en TikTok donde aparece al borde de las lágrimas y dejó un sentido mensaje para sus fans tras la difusión de su nuevo trabajo en el extranjero.

Maricielo Effio sorprende con emotivo mensaje tras viralizarse su nuevo trabajo en Estados Unidos. (Composición: La Karibeña)
05/03/2026

La actriz peruana Maricielo Effio ha generado preocupación entre sus seguidores tras compartir un emotivo video que evidencia que atraviesa un momento difícil en el extranjero, donde reside desde hace más de dos años. La actriz, conocida como la "Paquita peruana", mostró en TikTok una faceta vulnerable que sorprendió a sus fans.

Maricielo Effio comparte su vulnerabilidad

El pasado miércoles 4 de marzo, Maricielo Effio, utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir un clip que rápidamente se volvió viral. En el video, la actriz aparece con el rostro desencajado y los ojos llorosos, sosteniendo hojas de papel donde plasmó un mensaje destinado a sus seguidores y al público en general.

Las hojas contenían palabras que, al unirse, formaban un mensaje claro sobre su situación actual: "Hoy solo quiero decir gracias a ustedes por su gran cariño. Me siento sola, pero estaré bien. Saldré adelante porque soy mamá, mujer y artista. Pronto regresaré con la versión completa de mí. Lo prometo. Los quiero".

El video se acompañó con la reconocida canción The Winner Takes It All de ABBA, intensificando la carga emocional del mensaje y subrayando la sinceridad de sus palabras. La publicación evidenció que Effio atraviesa un período de soledad y desafíos, pero también reafirmó su determinación por salir adelante.

Cabe mencionar que este video llega luego de que recientemente se viralizará un video donde estaría trabajando en housekeeping en Estados Unidos, donde antes tuvo una escuela de baile, lo que desató miles de mensajes de apoyo en redes sociales.

Reacciones encontradas entre seguidores

El video generó un aluvión de comentarios en TikTok, con miles de usuarios expresando apoyo y afecto hacia la artista. Entre las respuestas positivas se leían mensajes como:

"Siempre estas cosas pasan linda, gracias por tu arte, te admiro", "Qué valiente Maricielo al mostrar tu vulnerabilidad" y "Tómate tu tiempo, eres una mujer extraordinaria". Otros cibernautas le enviaron palabras de consuelo: "Dios te dé fortaleza y consuelo", "Te mando un fuerte abrazo" y "Tú puedes".

Sin embargo, también surgieron críticas por parte de quienes consideraron que la actriz dramatizaba su situación pese a estar en un buen país como Estados Unidos. Comentarios como:

"No tienes que victimizarte" y "Demasiado drama" reflejaron que no todos los usuarios recibieron de la misma manera su exposición emocional.

@maricielo_effio

Gracias ❤️❤️❤️ no se que haría sin ustedes ...

♬ The Winner Takes It All - ABBA

En conclusión,  Maricielo Effio dejó claro que, pese a las dificultades, mantiene firme su compromiso con su familia y su carrera. Al compartir un momento de vulnerabilidad, mostró la fortaleza con la que enfrenta la distancia y los retos de su profesión. La artista promete regresar con una versión renovada de sí misma.

