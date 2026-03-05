RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Horóscopo de hoy, miércoles 5 de marzo: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Descubre qué te depara el miércoles 4 de marzo en el amor, el trabajo, la prosperidad y la vida cotidiana según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, miércoles 5 de marzo.
Horóscopo de hoy, miércoles 5 de marzo. (Composición: La Karibeña)
05/03/2026

Con el inicio de la temporada de Piscis, los astrólogos señalan un período de intensificación emocional, sueños vívidos y la necesidad de soltar lo que no aporta. Soralla de los Ángeles comparte su horóscopo del jueves 5 de marzo, con recomendaciones para afrontar retos, aprovechar oportunidades y equilibrar la energía en la vida cotidiana.

Horóscopo hoy jueves 5 de marzo

Acuario (22 ene-17 feb): 

Conocerás a alguien que te dará seguridad; sus atenciones te harán sentir especial. Surgirán gastos imprevistos, por lo que conviene organizar mejor tus inversiones y enfocarte en proyectos personales, evitando riesgos que comprometan tus ahorros.

Piscis (18 feb-19 mar): 

Hoy sentirás un fuerte enamoramiento que compartirás con tu familia. Un nuevo trabajo requerirá actualizar tus habilidades, lo que beneficiará tu carrera. No te preocupes por la opinión ajena y realiza solo lo que has planeado.

Aries (20 mar-19 abr): 

Debes cuidar tus palabras para no herir a alguien querido. Mantendrás el control de tus gastos y ahorrarás para compras futuras. Tu intuición te guiará en el crecimiento personal, mientras alguien del sexo opuesto requerirá tu atención.

Tauro (20 abr-20 may): 

Te animarás a acercarte a quien despierta sentimientos especiales. Retomarás un trabajo previo con mayor experiencia y obtendrás éxito. Piensa bien tus próximos pasos; esa persona te extraña.

Géminis (21 may-21 jun): 

Cuidar a tu ser querido resultará gratificante. Postergarás algunos planes, pero tu manera de trabajar demostrará tu valía. Tras días de tensión, la calma regresará y recibirás apoyo.

Cáncer (22 jun-21 jul): 

Una reunión alegre te permitirá conocer a alguien interesante. Mejorarás tu economía pese a ajustes y deberás cuidar la salud estomacal. Los problemas financieros son temporales; mantén la serenidad.

Leo (22 jul-22 ago): 

Descubrirás que no conoces lo suficiente a la persona que te atrae para comprometerte. La economía avanzará lentamente; ignora comentarios negativos y actúa con coherencia.

Virgo (23 ago-22 set): 

Conocerás a alguien que llamará tu atención y actuarás impulsivamente. Realizarás una buena transacción económica, pero evalúa las dudas que nublan tu visión.

Libra (23 set-22 oct): 

Cambiarás la dinámica sentimental y pondrás límites. El ámbito laboral será tranquilo; aprovecha la calma para decidir lo que más te conviene.

Escorpio (23 oct-22 nov): 

Recibirás noticias de la persona amada que te darán seguridad. Analizarás tu presupuesto y pospondrás compras. A pesar del ánimo bajo, la situación mejorará.

Sagitario (23 nov-22 dic): 

Una reunión inesperada alterará tus planes amorosos. Te relacionarás con personas importantes y sorprenderás con tu talento. Mantén la mente despejada y persigue tus objetivos.

Capricornio (23 dic-21 ene): 

Mantendrás firmeza frente a tu pareja y buscarás información antes de iniciar nuevos proyectos. Tu potencial es alto; evita la complacencia y avanza.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Piscis invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

