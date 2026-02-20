Taxista hace bajar de su auto a mujer 'therian' y desata polémica: "Aquí no suben animales"

Un taxista se volvió tendencia al pedir a una pasajera bajar de su vehículo al afirmar que no transporta mascotas. Ella respondió que se identifica como "therian", término usado por quienes dicen sentirse vinculados con un animal. El hecho, ocurrido en México, generó un intenso debate digital y reavivó la discusión sobre esta comunidad, también mencionada en Perú.

¿Qué ocurrió entre el taxista y la joven que se identificó como "therian"?

El video muestra a una joven que aborda el taxi con el rostro maquillado y comportándose como un perro. Llevaba una cuerda atada al cuello y una placa con su nombre. Desde el inicio, la escena llamó la atención del conductor, quien intentó iniciar el servicio con normalidad.

"¿Qué tal, buenas tardes?", preguntó el taxista. La respuesta no fue convencional. La pasajera contestó con un ladrido. Sorprendido, el conductor insistió: "Disculpe, ¿viaje para Daysi?, ¿se siente bien?". Sin embargo, la joven continuó ladrando hasta que respondió: "¿No está viendo que soy un perro?".

Ante la evidente confusión, ella explicó su postura y se presentó como parte de la comunidad therian. "Yo soy un therian", afirmó. Luego, detalló: "Siempre, a cada lugar que voy, tengo que explicar: soy un therian, soy una persona que se identifica como un perro".

Incluso lanzó una advertencia que incrementó la tensión del momento: "No me haga enojar que lo muerdo". El término "therian" describe a personas que aseguran identificarse espiritual o psicológicamente con un animal, una definición que ha generado controversia en distintos países.

¿Por qué el conductor le pidió que bajara del vehículo?

El taxista dejó clara su posición desde el inicio. Señaló que su servicio no contempla el traslado de animales y que debía respetar sus propias reglas. Tras escuchar la explicación de la joven, respondió con firmeza:

"Si usted es un perro, se comporta como perro y vive como un perro. Déjeme, le comento: este servicio es para personas. Le pido que se baje de mi carro y que pida algo que se llama Uber Pet, porque aquí no se suben animales. Aquí tengo agua y la voy a tener que bañar".

La pasajera insistió en su postura, pero finalmente descendió del vehículo. Antes de retirarse, reiteró su amenaza de morder al conductor, lo que añadió más dramatismo a la escena.

El clip se viralizó rápidamente debido a lo inusual del intercambio. Miles de usuarios comentaron la grabación y debatieron sobre los límites de la identidad personal, las normas en servicios de transporte y el fenómeno de los "therian". Mientras algunos defendieron la libertad de expresión de la joven, otros respaldaron la decisión del conductor de hacer cumplir las reglas de su servicio.