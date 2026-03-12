Gustavo Salcedo se molestó tras pregunta por veterinaria frente a Maju Mantilla: "No tengo por qué hablar"

Como se recuerda, Gustavo Salcedo fue captado con una jovencita llamada María Pía Vallejos, quien señaló estar enamorada y ser su saliente. Ahora que el deportista se fue de viaje con Maju Mantilla, se molestó al ser cuestionado por la veterinaria.

Gustavo Salcedo molesto por pregunta por María Pía

El programa 'Amor y Fuego' entrevistó a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo en su llegada al Perú tras su viaje como pareja en Colombia. Aunque la exreina de belleza respondía con mucha calma al reportero, cuando las preguntas fueron para el deportista, llamó la atención por su actitud tan esquiva y molesta cuando le preguntan si retomaron su matrimonio.

"Yo siempre he sido bien respetuoso con ustedes, pero ustedes ya se excedieron. No voy a dar ninguna declaración, no tengo por qué hablar y no dar ninguna respuesta, y con todo respeto no te voy a responder, ¿ya?", expresó sumamente fastidiado.

Es así como luego el periodista le pregunta directamente por la veterinaria María Pía Vallejos, ya que hace unas semanas atrás ella anunciaba ser la saliente de Salcedo luciendo muy feliz y enamorada, pero luego salieron las imágenes de la cercanía con Maju Mantilla.

Ante la pregunta del reportero, Gustavo Salcedo no dudó en mostrar más su enfado, ya que no le gustó la pregunta por la supuesta saliente cuando estaba al lado de su aún esposa y madre de sus dos hijos.

"¿Dónde quedó Pía? (No te voy a responder) Hace poco estuviste saliendo con ella, hace poco la entrevistamos y no nos quiso decir nada", le pregunta el reporetero, y Gustavo responde mostrando una actitud molesta: "Está bien, la entrevistaron... sí, está bien, sí. ¿Qué tiene de malo? No te voy a responder"

¿Qué dijo Maju Mantilla?

Por su parte, Maju Mantilla se mostró más tranquila durante la entrevista, pero tampoco quiso responder si retomó su relación con Gustavo Salcedo. Aunque mostro una actitud mucho más amable para las cámaras, donde confirmó sus declaraciones pasadas donde decía que la verían junto al padre de sus hijos en viajes y mucho más.

De esta manera, Gustavo Salcedo y Maju Mantilla han llegado de su viaje a Colombia, donde fueron sin sus hijos. Así mismo, cuando fueron abordados no quisieron responder a las preguntas si retomaron su relación amorosa, pero el deportista se mostro molesto cuando fue consultado por su supuesta saliente María Pía Vallejos, quien revelaba hace unas pocas semanas que estaba enamorada.