Melissa Loza se quiebra en 'EEG' y revela que su madre falleció: "Luchó hasta el final"

Hace unos meses atrás, Melissa Loza y su hermana Tepha revelaron que su madre se encontraba luchando contra el cáncer. Tras acompañarla en todo este tiempo, la chica reality reveló que su progenitora partió de este mundo.

Madre de Melissa Loza falleció

Melissa Loza ha estado ausente en los últimos programas de 'Esto es Guerra' debido a una situación complicada de su madre, hoy regresó al reality, pero reveló que su progenitora falleció el pasado sábado 7 de marzo tras una larga lucha contra el cáncer. Así mismo, decidió dedicarle unas emotivas palabras para ella.

"No es un momento fácil, he vivido días muy duros al lado de mis hermanos y toda mi familia. Partida de mi mami fue efectivamente el día sábado, así la llamaba 'mi valiente' demostró una fortaleza impresionante, luchó hasta el final. Ella sabe que me siento más que orgullosa de ella y nos dejó una gran enseñanza de vida a mis hermanos y a mí", expresó.

La chica reality señaló que en todo este proceso conoció como su madre tenía una fortaleza incomparable y que siempre recordará aquellos hermosos momentos que han pasado juntas y en familia.

"A seguir luchando con esa fortaleza imparable ante cualquier adversidad que se nos pueda presentar en esta vida y así será, no conocía esa fortaleza que tenía. Atesoraré con toda mi alma esos momentos hermosos que vivimos juntas, siempre vivirán en mí eternamente", agregó la joven.

Dedicará cada punto a su mamá

Así mismo, Melissa Loza cuenta que su madre siempre fue su fan número en 1 desde que ingresó a 'Esto es Guerra' y siempre la veía compitiendo. Es así como señala que continuará trabajando como ella lo hubiera querido y que cada punto que gane será dedicado para su mamá.

"Quisimos que esto fue más reservado. A seguir porque es lo que ella hubiera querido, amaba este programa, celebraba cada punto que hacía y cada punto que haga va ser para ella. Siempre vivirán en mí mamá", contó finalmente la chica reality en vivo donde al final le mostraron un video junto a su madre que terminó por quebrarla hasta llorar.

De esta manera, Melissa Loza contó entre lágrimas que su madre falleció el pasado sábado 7 de marzo tras una larga lucha contra el cáncer. Además, que son momentos muy difíciles que viene pasando junto a sus hermanos y toda su familia, llevándolo en estricto privado.