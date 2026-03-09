¡El último adiós! Willie Colón fue despedido al ritmo de "La Murga" y entre lágrimas en Nueva York

El mundo de la salsa sigue de luto. Este lunes 9 de narzi, familiares, amigos y seguidores se reunieron en Nueva York para despedir por última vez al legendario músico Willie Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años.

Este lunes, familiares, amigos y fanáticos se reunieron en Nueva York para despedir por última vez al legendario músico Willie Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años. La despedida estuvo marcada por la emoción, los recuerdos y la tristeza de quienes crecieron escuchando sus canciones.

La ceremonia principal se realizó en la Catedral de San Patricio en Manhattan, donde se celebró una misa de cuerpo presente para rendir homenaje al intérprete de clásicos como "Pedro Navaja". Varias personas llegaron desde distintos lugares para acompañar a la familia y recordar el legado del artista. Muchos de los asistentes no pudieron contener las lágrimas al recordar al músico que marcó la historia de la salsa.

La misa reunió a familiares cercanos, amigos del artista y también a seguidores que quisieron estar presentes en este momento tan difícil. Dentro del templo se vivió un ambiente de respeto, tristeza y también gratitud por todo lo que Willie Colón aportó a la música latina.

Entre música y lágrimas, familiares, amigos y seguidores despidieron a Willie Colón en la Catedral de San Patricio, en Nueva York. Al momento de sacar su ataúd de la iglesia, sonó "La murga", la recordada canción de Héctor Lavoe junto al salsero.

Un día antes de la ceremonia religiosa, el público también tuvo la oportunidad de despedirse del músico durante el velatorio realizado en McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home, en White Plains. En ese lugar se recordaron muchos momentos importantes de su carrera.

Fans, músicos y amigos llegaron para rendirle homenaje a una figura que marcó generaciones con su música. Algunos asistentes incluso llevaron flores y fotografías del cantante para expresar su cariño. El entierro del artista se realizará de manera privada, solo con la presencia de su familia más cercana.

La enfermedad que afectó al cantante

Días antes de su muerte, Willie Colón había sido hospitalizado en el Hospital Prebisteriano de Nueva York en Bronxville. Según se informó, el músico habría fallecido por complicaciones relacionadas con una enfermedad pulmonar intersticial. Tras conocerse esta situación, la familia pidió apoyo para impulsar investigaciones sobre este problema de salud.

La noticia de su muerte impactó a toda la comunidad salsera. Incluso un día antes del fallecimiento, el cantante panameño Rubén Blades había pedido a sus seguidores que oraran por la salud del artista. La noticia finalmente se confirmó el 21 de febrero, generando tristeza en el mundo de la música.

Willie Colón fue una de las figuras más importantes en la historia de la salsa. Trombonista, compositor y productor, su talento ayudó a darle forma al sonido que hoy identifica a este género. El artista nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, en Nueva York, dentro de una familia de raíces latinas.

Con apenas 17 años, comenzó a trabajar con Fania Records, el sello que impulsó la salsa a nivel mundial. Su carrera creció rápidamente cuando trabajó con Héctor Lavoe. Juntos lanzaron discos que hoy son considerados clásicos, como "El Malo", "Cosa Nuestra" y "Asalto Navideño". Más adelante también colaboró con Rubén Blades, con quien grabó el famoso álbum "Siembra".

En conclusión, la despedida de Willie Colón reunió a familiares, amigos y seguidores que quisieron rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la salsa. Aunque su partida deja un gran vacío en la música latina, su legado seguirá vivo a través de las canciones que marcaron a varias generaciones.