Gian Marco impacta al llamar "esposa" a Juliana Molina en romántico mensaje: ¿Se casó en secreto?

Gian Marco Zignago volvió a dar que hablar en redes sociales. Esta vez, el artista sorprendió a sus seguidores luego de publicar un mensaje muy emotivo dedicado a las mujeres más importantes de su vida. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue una frase en la que se refirió a la actriz colombiana Juliana Molina como "mi esposa", lo que despertó rumores de una posible boda en secreto.

Gian Marco llama esposa a su novia Juliana Molina

El cantautor peruano Gian Marco Zignago publicó un mensaje muy especial dedicado a las mujeres más importantes de su vida, pero una palabra llamó la atención de todos: llamó "esposa" a la actriz colombiana Juliana Molina. La publicación rápidamente se volvió tema de conversación entre sus fans, quienes empezaron a preguntarse si el cantante se habría casado en secreto con su pareja.

"A mi esposa Juliana Molina, a mis hijas Nicole Zignago y Abril Zignago, a mi madre Regina Alcóver y a mi hermana Mía... Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y a través de su amor ser mejor persona cada día de la vida", escribió el cantante.

La frase sorprendió a muchos seguidores, ya que hasta ahora solo se sabía que Gian Marco y Juliana mantenían una relación sentimental. Por eso, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si la pareja habría decidido casarse lejos de las cámaras.

"Esposa... Se casaron y no invitaron", "Esposa omg cuando como donde. Lindas tus mujeres. Felicidades", "Awww ya es tu esposa , me encanta Gian que seas siempre feliz", comentaron en redes.

Lo cierto es que el mensaje del artista dejó muchas dudas en el aire y desató rumores sobre una posible boda secreta.

Una relación que empezó hace algunos años

La relación entre Gian Marco y Juliana Molina empezó a sonar públicamente en 2022. En ese momento comenzaron a circular imágenes que mostraban a ambos juntos en diferentes lugares.

El programa "Amor y Fuego" incluso difundió material donde se veía la cercanía entre el cantante peruano y la actriz colombiana. Desde entonces, los dos han sido vistos compartiendo momentos juntos en redes sociales y en algunos eventos internacionales.

Uno de los lugares donde también coincidieron fue en los Latin Grammy, donde ambos aparecieron juntos. A pesar de la atención mediática, ninguno de los dos había confirmado públicamente detalles sobre su relación. Por eso, el reciente mensaje del artista llamó tanto la atención.

¿Quién es Juliana Molina?

Juliana Molina es una actriz y cantante colombiana que se hizo conocida en el Perú cuando participó en el programa "La Voz Perú". La artista formó parte del equipo de José Luis "El Puma" Rodríguez durante la competencia. Aunque no ganó el reality, su talento y carisma hicieron que muchos seguidores la recuerden con cariño.

Además de su carrera artística, Juliana Molina también tiene un lado empresarial. La colombiana creó una marca de trajes de baño llamada Namibia, un proyecto que apuesta por diseños que resaltan la diversidad de la mujer.

En conclusión, el mensaje de Gian Marco dejó muchas preguntas entre sus seguidores tras referirse a Juliana Molina como su "esposa". Aunque el cantante no ha confirmado una boda oficialmente, la frase despertó rumores sobre un posible matrimonio que, de ser cierto, habría ocurrido lejos de los reflectores.