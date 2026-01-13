Influencer extranjero habla con Gian Marco en la calle sin saber quién era y él responde: "Yo soy músico"

Gian Marco vivió un momento tan curioso como inesperado durante una caminata por las calles de Estados Unidos junto a su pareja, Juliana Molina. El reconocido cantautor peruano fue abordado por un influencer extranjero que, sin saber quién tenía al frente, terminó protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Influencer extranjero no reconoce a Gianmarco en la calle

Gian Marco protagonizó un momento inesperado en las calles de Estados Unidos que rápidamente se volvió viral. El reconocido cantautor peruano fue abordado por un influencer extranjero que no sabía quién era y terminó sorprendido al descubrir que tenía frente a uno de los músicos más importantes del Perú.

El hecho ocurrió mientras Gian Marco caminaba tranquilamente junto a su pareja, Juliana Molina. En ese momento, el creador de contenido conocido como Vinsvision, famoso por entrevistar personas al azar en la vía pública, se acercó al artista para comentarle sobre su vestimenta, sin imaginar la identidad del entrevistado. Todo comenzó de forma sencilla. El influencer elogió la polera que llevaba puesta el cantante.

"Esa es una sudadera genial", dijo Vinsvision. Gian Marco respondió con amabilidad y agradeció el comentario, manteniendo un perfil bajo, como suele hacerlo: "Sí, gracias. Es mi marca".

La conversación continuó cuando el influencer mostró curiosidad por el logo y los colores de la prenda. Gian Marco le explicó que se trataba de la marca de su estudio musical, lo que llevó a una pregunta directa que marcaría el momento.

"¿A qué te dedicas tú?", le cuestionó el influencer. Sin ningún gesto de incomodidad, el intérprete de "Te mentiría" respondió con total calma: "Yo soy músico".

La respuesta dejó sorprendido al creador de contenido, quien claramente no reconocía al artista peruano. Para salir de dudas, sacó su celular y le pidió el nombre para buscarlo en redes sociales.

Fue entonces cuando Gian Marco se presentó de manera sencilla y sin poses: "Soy Gian Marco", respondió en inglés.

Tras buscarlo en Instagram y comprobar que efectivamente se trataba de un músico con una larga trayectoria, el influencer decidió seguirlo. Además, le agradeció el momento y se despidió cordialmente.

El video fue publicado en redes sociales y en cuestión de horas empezó a circular entre miles de usuarios, especialmente peruanos, quienes no podían creer que un artista con varios Latin Grammy no fuera reconocido de inmediato en la calle.

Reacciones y mensaje del propio Gian Marco

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios destacaron la humildad del cantante y su forma tranquila de manejar la situación. Incluso el propio Gian Marco se pronunció en los comentarios del video con un mensaje breve pero claro.

"Paz, amor y gracia", comentó el reconocido músico peruano en la publicación de Instagram, generando respuestas positivas.

En redes, varios seguidores salieron a respaldar al artista y a resaltar su importancia en la música. Recordaron su trayectoria y el reconocimiento que ha logrado dentro y fuera del Perú.

"Hermano es el músico legendario de mi país", "Es un cantante y compositor famosísimo Peruano !! Y muy amigos de los Estefan", "Un grande", fueron algunos de los comentarios.

En conclusión, el curioso encuentro de Gian Marco con un influencer en las calles de Estados Unidos se volvió viral por mostrar una faceta espontánea del artista fuera de los escenarios. El episodio generó diversas reacciones en redes sociales y volvió a poner en conversación la trayectoria del cantautor peruano, así como su actitud serena frente a situaciones cotidianas, incluso cuando no es reconocido de inmediato.