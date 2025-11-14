RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Wendy Sulca estuvo junto a la maestra Susana Baca en los Latin Grammy 2025

La cantante Wendy Sulca acompañó a la leyenda del folclore nacional Susana Baca en la ceremonia de los Latin Grammy 2025.

14/11/2025

Los Latin Grammys 2025 tuvo un momento de gran orgullo nacional gracias a la presencia de Wendy Sulca y Susana Baca, quienes llegaron juntas a la ceremonia. Ambas artistas, unieron fuerzas en la alfombra roja para demostrar la diversidad del talento peruano ante los ojos del mundo.

Wendy Sulca y Susana Baca juntas

La cantante Wendy Sulca vivió un momento inolvidable al acompañar a la maestra Susana Baca durante la ceremonia de los Latin Grammy 2025, realizada en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. En este evento, la reconocida intérprete recibió el Premio a la Excelencia Musical, máximo reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación a artistas con una trayectoria excepcional.

Wendy Sulca, quien participó por primera vez en los Latin Grammy, compartió su emoción en redes sociales con un mensaje lleno de admiración. La cantante peruana expresó su profunda gratitud hacia la tres veces ganadora del Grammy Latino.

"Qué honor poder compartir y vivir este reconocimiento a nuestra gran Susana Baca en los Latin Grammys, orgullo peruano! Realmente orgullosa poder ver a nuestro querido Perú en lo más alto gracias a nuestra maestra, que nos ha dado tanto. Se lo merece todo. La quiero muchísimo", escribió.

El emotivo post de Wendy Sulca se acompañó de un video y fotografías junto a Susana Baca en la gala. Estas imágenes reflejan no solo el orgullo nacional, sino también el profundo respeto de una nueva generación de artistas hacia una de las figuras más emblemáticas de la música peruana.

Wendy Sulca en los Latin Grammy 2025

La presencia de Wendy Sulca en esta edición de los Latin Grammy reafirma el impacto de los artistas peruanos en la escena musical global. Su gesto de admiración hacia Susana Baca se convierte en un símbolo de unión, respeto y continuidad entre generaciones que mantienen viva la esencia de la música peruana en el mundo.

"Estar en los Latin Grammy por primera vez y, sobre todo, acompañando a una leyenda viva de nuestro país, es algo que nunca voy a olvidar. Representar al Perú junto a Susana fue un sueño hecho realidad", expresó,

De esta forma, la presencia de Wendy Sulca junto a Susana Baca en los Latin Grammy 2025 reforzó el impacto y la visibilidad del talento peruano en un escenario internacional. Este emotivo encuentro también subrayó la importancia de reconocer y celebrar a las artistas que han dejado una huella profunda en la música latinoamericana.

