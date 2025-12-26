¿Indirecta para Farfán? Darinka Ramírez revela que tiene pareja tras anunciar embarazo: "Es más padre"

Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, volvió a estar en el ojo de la farándula tras confirmar su nuevo embarazo. Luego de que la noticia causara revuelo en redes sociales, la influencer decidió responder varios comentarios y dio detalles del hombre que la acompaña en esta nueva etapa.

Darinka elogia al padre de su bebé ¿y lanza indirecta a Farfán?

La joven Darinka Ramírez, madre de la última hija de Jefferson Farfán, volvió a causar revuelo en redes sociales tras confirmar que está embarazada por segunda vez. Luego de recibir cientos de comentarios y preguntas, decidió responder a sus seguidores y dejar claras varias cosas sobre su nueva relación.

A través de sus historias de Instagram, Darinka reveló que está feliz y enamorada de su actual pareja. Sin embargo, algunos usuarios no dudaron en mencionarle al exfutbolista, insinuando que aún dependía económicamente de él.

Una internauta le escribió: "Uy, ¿y ahora vivirán los tres en el departamento que paga Farfán?". Pero Darinka no se quedó callada y contestó con una frase que se volvió viral: "¿Qué te hace pensar que mi pareja no paga demasiadas cosas y se hace cargo de una niña que no es de él? Y es más padre".

Con esas palabras, la trujillana dejó entrever que su nueva pareja asume responsabilidades y, de paso, lanzó una indirecta contundente al popular "Foquita", con quien no mantiene una buena relación desde hace tiempo.

Darinka Ramírez revela que tiene pareja y habría mandado indirecta a Jefferson Farfán. (Instagram)

Otra seguidora quiso saber quién es el padre del bebé que está esperando. Aunque Darinka no quiso revelar su identidad, sí dejó un mensaje lleno de cariño hacia él. La influencer dejó claro que su pareja actual no solo la apoya a ella, sino también a su pequeña hija, mostrando compromiso y amor familiar.

"¡Queremos saber quién es el afortunado!", le cuestionaron. "Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras sino hechos y me sorprende cada día", respondió la joven.

Sobre Magaly Medina y Xiomy Kanashiro

Darinka también fue consultada sobre por qué la conductora Magaly Medina no se enteró antes de su embarazo. Ella respondió tajante.

"Qué raro que Magaly no haya sabido", le escribieron. "Porque mi vida no es show, solo reclamo lo que debería ser justo a mi hija", señaló Darinka.

Darinka Ramírez responde por qué Magaly Medina no sabía y sobre Xiomy Kanashiro. (Instagram)

Con esta declaración, la joven aclaró que prefiere mantener su vida privada lejos de la televisión y que su prioridad es velar por el bienestar de su familia. En medio de la ola de comentarios, una seguidora insinuó que Darinka aún podría tener sentimientos por Jefferson Farfán y le mencionó a Xiomy Kanashiro. Ella aclaró que ya no siente nada por el exfutbolista y le deseo lo mejor.

"Y yo que pensaba que esperaría que Jefferson deje a Xiomy", le escribió. Sin embargo, la influencer le respondió con ironía y elegancia: "Que sean felices", acompañado de un emoji riéndose.

En conclusión, Darinka Ramírez confirmó que el padre de su bebé es su actual pareja y destacó la relación positiva que mantiene con él. Sus declaraciones fueron interpretadas como una posible indirecta hacia Jefferson Farfán, aunque la modelo dejó claro que atraviesa una etapa de estabilidad y tranquilidad junto a su familia.