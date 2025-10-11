Presidente José Jerí dejó de seguir polémicas cuentas en Instagram tras asumir cargo: "Terrible limpieza"

El pasado 9 de octubre, José Jerí fue nombrado como el nuevo Presidente de la República y desde entonces, se ha averiguado todo sobre su pasado y sus redes sociales. Durante una programa digital revelaron las polémicas cuentas que seguía el actual mandatario.

José Jerí deja de seguir cuentas en Instagram

Durante la madrugada de hoy, viernes 10 de octubre, tras una intensa jornada, José Enrique Jerí Oré juró ante el Pleno del Congreso como nuevo Presidente de la República tras la aprobación de la vacancia de Dina Boluarte.

Es así como el programa de streaming 'OUKE' conducido por Carlos Orozco, Daniel Marquina y Macla Yamada notan las polémicas cuentas de mujeres que el nuevo presidente sigue en Instagram. Mientras revisaban algunos conocidos personajes que seguía, notaron que empezó a reducirse el número de cuentas que sigue.

"De 1500 seguidores, ahora sigue a 834, 820, sigue bajando en vivo, 811 ahora", comenta Yamada, y Marquina agrega: "Está viendo Ouke, ahora mira a quien empieza a seguir, a Jesucristo, al Papa León XIV... terrible limpieza". Después, Orozco agrega: "Dejó de seguir a Jossmery Toledo, ya no sigue a Mia Khalifa... está en 757".

Sobre el nuevo mandatario

Durante su primer discurso, José Jerí anunció que asume con humildad la presidencia de la República, por sucesión constitucional, "para instalar y dirigir un gobierno de empatía y de reconciliación nacional de amplia base". Asimismo, le declaró la guerra a la delincuencia.

"Asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento, hasta el 28 de julio 2026, que defenderé mi país, la soberanía nacional, la integridad física y moral de nuestro país, de nuestra República, la independencia de nuestras instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución Política, las leyes de nuestro país, y las libertades de nuestra república", expresó.

El congresista José Jerí asumió la presidencia tras la salida de Dina Boluarte, pero su nombre volvió a estar en el ojo público por la denuncia de abuso sexual que se conoció a inicios del 2025. Aunque el caso fue archivado en agosto por disposición del fiscal supremo Tomás Gálvez, muchos ciudadanos siguen cuestionando su reputación.