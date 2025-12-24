Tiktoker sortea pavo navideño entre pasajeros de un bus y las redes estallan: "Me pasé más de 10 paraderos y no gané"

A pocos de Navidad, las redes sociales se llenaron de historias que combinan humor, sorpresa y solidaridad. En Lima, un tiktoker llamó la atención al subirse a un bus con máscara y repartir boletos entre los pasajeros, generando curiosidad y desconcierto. Lo inesperado: el acto terminó en un sorteo con un pavo como premio, tradicional en la cena navideña.

Tiktoker sorprende a pasajeros de bus en Lima con sorteo de pavo navideño

En redes sociales se ve al tiktoker repartiendo boletos a los pasajeros mientras el bus recorre las calles de Lima, sin explicar el motivo. La acción genera reacciones mixtas: algunos aceptan el papel con normalidad, otros lo rechazan o lo miran con desconfianza.

Minutos después, el ambiente dentro del vehículo cambia cuando el creador de contenido anuncia que realizará un sorteo. La expectativa se apodera de los pasajeros y, tras elegir un boleto al azar, revela el premio ante todos. La sorpresa estalla cuando anuncia:

"Un pavo de 8 kilos y medio, ¡qué rico!", palabras que arrancan risas, aplausos y comentarios entre los presentes.

La ganadora, una joven pasajera, no logra ocultar su emoción al escuchar el resultado. Su reacción se convierte en uno de los momentos más comentados del clip, que rápidamente se viraliza y genera miles de interacciones. En los comentarios, usuarios celebran el gesto y destacan el buen humor de la iniciativa, mientras otros recuerdan con ironía que esperaron el sorteo sin suerte.

"Yo estuve ahí, me pasé más de 10 paraderos por esperar el sorteo y me regresé caminando a mi casa sin pavo", "Solo en Perú sortean un pavo en el micro, por eso somos clave", "En Perú nunca te aburres" y "Ya me imagino a la joven llegando a su casa diciendo que en el bus le regalaron su pavo", fueron algunas de las reacciones que inundaron TikTok. Para muchos, el video refleja la espontaneidad y el espíritu festivo que caracteriza a estas fechas.

Niño regala panetones a operarios de limpieza pública en Huaura

Otra historia que también conmovió a los usuarios ocurrió en Huaura y se difundió a través de la cuenta rednoticiasnortechico en TikTok. En el video se observa a un niño esperando pacientemente la llegada del camión recolector de basura para entregar panetones a los operarios de limpieza pública.

El gesto, sencillo pero cargado de significado, provoca una emotiva reacción entre los trabajadores. Uno de ellos, visiblemente conmovido, no logra contener las lágrimas y abraza al menor en señal de agradecimiento. La acción no se limita solo a quienes recogen los residuos, ya que el niño también entrega un panetón al chofer del vehículo municipal, reconociendo así el trabajo de todo el equipo.

Usuarios en redes sociales destacaron la nobleza del acto y subrayaron la importancia de valorar la labor diaria de los trabajadores municipales, especialmente en fechas festivas. Para muchos, el video se convirtió en un recordatorio de que pequeños gestos pueden generar un gran impacto y fortalecer la empatía en la comunidad.

@rednoticiasnortechico 🎅 Un gesto que arranca lagrimas y conmueve el corazón ❤️ Un niño vestido de Papanoel y en su mano con panetín tuvo un gesto que demuestra el corazón y lado tierno de los niños en sta Navidad. Esto sucedió en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura. Grande Moisés el niño que conquista a los trabajadores de residuos solidos. ♬ sonido original - Red Noticias Norte Chico

Los videos virales en TikTok antes de Navidad muestran que la solidaridad y el buen humor siguen vivos. Desde un sorteo inesperado de un pavo en un bus de Lima hasta un niño que agradece a los operarios de limpieza en Huaura, estos gestos conectan con miles de personas. En medio de la rutina, recuerdan que la Navidad se vive también con acciones simples que generan sonrisas, unión y humanidad.