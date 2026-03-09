RADIO KARIBEÑA EN VIVO


Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Descubre qué te depara el lunes 9 de marzo en el amor, el trabajo, la prosperidad y la vida cotidiana según tu signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo.
Horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo. (Composición: La Karibeña)
09/03/2026

Con el inicio de la temporada de Piscis, los astrólogos señalan un período de intensificación emocional, sueños vívidos y la necesidad de soltar lo que no aporta. Soralla de los Ángeles comparte su horóscopo del lunes 9 de marzo, con recomendaciones para afrontar retos, aprovechar oportunidades y equilibrar la energía en la vida cotidiana.

Horóscopo hoy lunes 9 de marzo de marzo

Acuario (22 ene-17 feb): 

No te angusties si tu pareja tiene planes sin incluirte. Ten paciencia antes de aceptar propuestas laborales, pues la oportunidad que deseas se concretará. Dale la importancia que se merece a tu pareja, quien siempre está a tu lado. Esfuérzate en lo que haces en el trabajo.

Piscis (18 feb-19 mar): 

El amor llegará hoy, aunque el trabajo presente pocas novedades. Mantén la calma, las respuestas que esperas llegarán pronto. Evita conflictos con personas envidiosas y protege tus intereses laborales.

Aries (20 mar-19 abr): 

La relación afectiva necesita mayor profundidad; tu pareja busca unión. Los resultados económicos serán favorables, y nuevas oportunidades de ingresos pueden surgir. Escucha consejos de quienes tienen experiencia.

Tauro (20 abr-20 may): 

Una llamada de alguien especial podría generar ansiedad, pero acepta la invitación. No arriesgues lo logrado profesionalmente y administra tu dinero con cuidado. Hoy el ánimo y la energía estarán elevados.

Géminis (21 may-21 jun): 

Conocerás a alguien que traerá amor y renovación. Mantén la calma frente a desacuerdos laborales y atiende asuntos legales pendientes para evitar problemas.

Cáncer (22 jun-21 jul): 

La armonía regresará al ámbito afectivo. Las conversaciones sobre proyectos avanzan mejor de lo esperado; usa astucia y habilidades para superar obstáculos en el trabajo.

Leo (22 jul-22 ago): 

Los consejos de un amigo mejorarán tu vida amorosa. La experiencia guía tus decisiones y podrías tener malentendidos con amistades. No descuides la salud y prepárate para recibir buenas noticias.

Virgo (23 ago-22 set): 

Evita sacar conclusiones precipitadas y conversa con tu pareja. Adáptate a trabajar en equipo y toma precauciones ante errores ajenos. Cambiar de rutina será positivo.

Libra (23 set-22 oct): 

Tu encanto atraerá a tu pareja y los cambios laborales serán beneficiosos. Controla los celos y cuida tu reputación frente a comentarios negativos.

Escorpio (23 oct-22 nov): 

Supera la inseguridad en lo afectivo y mantente al día con tus responsabilidades. La buena noticia esperada llegará pronto y controla tus finanzas.

Sagitario (23 nov-22 dic): 

Reflexiona antes de exagerar problemas sentimentales. Aparecerán soluciones inesperadas en el trabajo y pronto mejorará tu situación económica.

Capricornio (23 dic-21 ene): 

Busca consejos de personas experimentadas para asuntos afectivos. Los cambios laborales traerán nuevas responsabilidades y será necesario planificar a mediano plazo.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Piscis invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.

