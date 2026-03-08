Jesús Barco se quiebra y le pide a Melissa Klug que regrese pronto tras quedarse varada en Las Maldivas

La empresaria y figura de la farándula peruana, Melissa Klug, vive momentos de tensión lejos del país. La popular "Blanca de Chucuito" quedó varada en las Islas Maldivas luego de que se paralizaran varios vuelos internacionales a raíz del conflicto entre Irán e Israel, situación que ha provocado alteraciones en distintas rutas aéreas de Medio Oriente y parte de Asia.

Jesús Barco pide a su pareja que regrese

A través de sus historias de Instagram, Melissa Klug le consultó a Jesús Barco si la extrañaba, cuando el jugador abrió la cajita de preguntas para sus seguidores. Fue ahí donde no dudó en responderle fuerte y claro, mostrándole que le hace mucha falta.

"Agarra un avión privado. Nada más y ven ya", fue lo que escribió el futbolistajunto a una fotografía familiar con su hija Cayetana.

Asimismo, en otra consulta de sus seguidores, Jesús Barco mostró preocupación por la seguridad y el bienestar de Melissa Klug, ya que desea que regrese pronto para estar con su familia.

"Nada me haría más feliz que verte de vuelta con nuestra hija" , señaló en respuesta a otra consulta de sus seguidores. Como se sabe, la empresaria atraviesa momentos de incertidumbre en Asia luego de que se revelara que permanece varada en las paradisíacas islas Maldivas

La noticia salió a la luz cuando el programa América Hoy difundió mensajes que la popular "Blanca de Chucuito" envió desde ese destino turístico, donde lleva varios días sin poder retornar al Perú. En las conversaciones compartidas por el magazine, Klug explicó que actualmente se encuentra en la isla de Malé y que no ha logrado conseguir un vuelo de regreso.

La empresaria detalló que la suspensión de varias rutas aéreas, provocada por los recientes ataques entre Irán e Israel, ha complicado los desplazamientos internacionales y la mantiene a la espera de una solución para volver a casa

¿Cómo se encuentra la "Blanca de Chucuito"?

El conflicto entre Irán y Emiratos Árabes Unidos provocó el cierre de aeropuertos y la cancelación de vuelos en Dubái y otras rutas internacionales. Esta situación dejó a miles de viajeros varados en distintos destinos, entre ellos la empresaria Melissa Klug, quien por ahora no tiene posibilidad de regresar.

"Muy buenos días por aquí, muy buenas noches por allá. Seguimos aquí, seguimos por aquí... Hoy día siete de marzo, dicen que a las veintitrés y cincuenta (11:50pm) de la noche levantan los vuelos. Esperemos con fe", compartió Klug en un video de actualización, evidenciando la incertidumbre y la esperanza de pronto poder regresar a casa.

En conclusión, mientras Melissa Klug permanece varada en las Islas Maldivas sin una fecha clara para su regreso, Jesús Barco no dudó en demostrar públicamente cuánto la extraña. A través de mensajes en redes sociales, el futbolista le dedicó palabras cargadas de cariño y hasta le pidió que vuelva pronto al Perú, dejando en evidencia lo difícil que se le hace estar lejos de la empresaria.