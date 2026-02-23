Melissa Klug sobre posible reconciliación de Samahara Lobatón y Youna: "El verla feliz me deja tranquila"

La reconciliación o acercamiento entre Samahara Lobatón y Youna sigue dando que hablar en la farándula. Esta vez, quien rompió su silencio fue Melissa Klug, la conocida 'Blanca de Chucuito', quien se pronunció sobre la actual relación entre su hija y el padre de su nieta, luego de que ambos reaparecieran juntos en transmisiones en vivo.

La chalaca decidió hablar con total sinceridad y dejó claro que su principal preocupación no es el romance, sino la estabilidad emocional de su hija y el bienestar de sus nietos. Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención, ya que mostró una postura más tranquila frente a esta nueva etapa de Samahara.

Melissa Klug habla sobre acercamiento entre Samahara y Youna

En una entrevista con "América Hoy", Melissa Klug contó que ha visto de cerca cómo se están llevando actualmente Samahara Lobatón y Youna, lo que le permitió formarse una opinión más calmada sobre la situación. Según explicó, su prioridad siempre será que su hija esté bien emocionalmente.

"No estoy en los sentimientos de mi hija, ni en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos y sanos y a salvo, eso me deja súper tranquila", expresó, dejando en evidencia que su tranquilidad está ligada al bienestar familiar.

Además, la empresaria reveló que incluso compartió recientemente con ambos, por lo que conoce de primera mano cómo se encuentran hoy.

"Tú sabes que Youna está delicado y me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo he estado justo con ellos ayer y bueno, pues, no sé qué pueda pasar", comentó.

Durante la entrevista, Melissa Klug también fue tajante al referirse a la anterior relación de su hija, Bryan Torres, dejando clara su postura sin suavizar sus palabras. La chalaca remarcó que hoy se siente más tranquila por el entorno actual de Samahara.

"Ya estoy más tranquila, porque sé que mi hija ya no está con su agresor, con ese ser despreciable", señaló con firmeza, mostrando que ese capítulo aún es muy sensible para ella como madre.

Melissa prioriza el bienestar mental de Samahara Lobatón

En otra entrevista, la chalaca también dejó claro que no pretende meterse en las decisiones sentimentales de su hija. Incluso respondió con ironía cuando le preguntaron sobre la supuesta "novela" que el público ve en redes sociales.

"Je, je, je... con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese", destacó para Trome.

Finalmente, Melissa Klug aseguró que lo único que realmente le importa es la felicidad de Samahara y la tranquilidad de sus nietos. Para ella, más allá de una posible reconciliación con Youna, lo esencial es que su hija esté estable mentalmente.

"Mira, la verdad, quiero que mi hija sea feliz y mientras ella esté bien mentalmente mis nietos estarán bien, también porque ellos la necesitan bien para que los pueda cuidar", expresó.

En conclusión, Melissa Klug habló sobre la posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna. La chalaca dio su aprobación al acercamiento y dejó en claro que respeta los sentimientos y decisiones de su hija. Asimismo, expresó tranquilidad al saber que Samahara se mantiene alejada de Bryan Torres y aseguró sentirse más calmada por la situación actual de ella.