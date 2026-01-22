Melissa Klug se quiebra por Samahara Lobatón: "Me he arrodillado ante Dios y le pedí tanto por mi hija"

Desde que se hizo pública la agresión que Samahara Lobatón sufrió a manos de Bryan Torres, Melissa Klug fue la primera en denunciar los hechos ante las autoridades. La influencer cuestionó públicamente a su madre, generando especulaciones sobre un posible distanciamiento, por lo que la empresaria se pronunció sobre la situación y el avance del proceso legal.

Melissa aclara la relación con su hija

Consultada sobre cómo se encuentra su vínculo con Samahara, Melissa Klug explicó que desde hace varios días no ha podido verla, ya que la joven se llevó consigo a sus hijos. La empresaria recalcó que teme que la influencia de Bryan Torres esté afectando las decisiones de su hija.

"No, ella está con sus hijos. Esa 'rata' manipula a Sammy, le hace creer que quiero quedarme con sus hijos y no es así, lo que deseo es que ella y mis nietos estén fuera de peligro", señaló la 'Blanca de Chucuito' al medio Trome.

Además, Melissa agregó que mantiene únicamente comunicación mínima con Samahara y que siente una constante preocupación por la seguridad de sus nietos.

"Deseo que mi hija se cure para que ella y sus hijos crezcan en un ambiente de paz y amor. Tengo fe de que será así y ella, a la hora de escoger, saldrá de ese infierno por sus hijos. Me siento desesperada, temo que ese desgraciado pueda atentar nuevamente contra Samahara o que ella haga algo porque solo escucha lo que él le dice. Me siento impotente, con los nervios destrozados, cada día la angustia me mata", expresó la empresaria.

Proceso legal contra Bryan Torres

En cuanto al procedimiento judicial, Melissa Klug confirmó que fue citada para declarar por la denuncia de violencia interpuesta contra Bryan Torres. La empresaria resaltó la importancia de este paso y mostró optimismo respecto al avance del caso.

"Este viernes he sido citada para declarar por la denuncia que le puse a ese ser despreciable", comentó. "Sí, vamos por buen camino. Me he arrodillado ante Dios, le oré y le pedí tanto por mi hija, mis nietos, para que este proceso se acelere. Lo que más deseo es que mi hija se cure, vaya a terapia con psicólogos que la ayuden y la saquen de esa dependencia emocional que tiene por ese desgraciado", añadió.

Durante la entrevista, Melissa no ocultó su frustración ante las declaraciones de Samahara, señalando que actualmente defiende a su agresor. La empresaria comparó la situación con el caso de Lady Guillén, quien también enfrentó violencia de un agresor y pasó por un proceso de recuperación emocional.

"(Llora) es lo que más quiero, ella tiene que estar alejada de él que es su verdugo. Ayer me pasaron un video de la entrevista que le hicieron a Lady Guillén cuando fue atacada y verla así, defendiendo a su agresor en su momento, fue como ver a Samahara, porque así lo defiende", afirmó.

En conclusión, Melissa Klug enfatizó que su prioridad sigue siendo la protección de su hija y sus nietos. A pesar de las tensiones y declaraciones de Samahara, confía en que la justicia actuará y que su hija podrá liberarse de la influencia de Bryan Torres.