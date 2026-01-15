Melissa Klug alerta por seguridad de Samahara Lobatón tras agresión: "Temo por la integridad de mis nietos"

El caso que involucra a Samahara Lobatón y al cantante Bryan Torres continúa generando alarma en el espectáculo local. Tras la difusión de un video que evidenciaría una presunta agresión física, Melissa Klug decidió iniciar acciones legales para proteger a su hija y a sus nietos, expresando públicamente su preocupación por la integridad de su familia.

Melissa Klug teme por la integridad de sus nietos

Melissa Klug dejó en claro que no piensa retroceder hasta que las autoridades actúen frente a la denuncia que interpuso contra Bryan Torres. Durante la tarde del último martes, alrededor de las 2:00 p. m., el abogado Wilmer Arica llegó al domicilio que compartían Samahara Lobatón y el cantante; sin embargo, se retiró sin ofrecer declaraciones sobre lo ocurrido en el inmueble.

Horas después, las diligencias continuaron con la presencia de agentes de la Dipincri de Surco, quienes llegaron junto a Melissa Klug para realizar las investigaciones. Antes de ingresar, la 'Blanca de Chucuito' expresó su deseo de que su hija denuncie al presunto agresor y retome terapias psicológicas.

Al salir del inmueble, Melissa no ocultó su preocupación y señaló que la convivencia con Bryan Torres representaría un riesgo no solo para Samahara, sino también para sus menores hijos. Ante la consulta de la prensa, respondió con firmeza:

"(¿Temes por la integridad de tu hija?] De mis nietos y de mi hija, por supuesto", expresó Klug, dejando en evidencia el temor constante que la acompaña desde que se conocieron las imágenes de la agresión.

¿Cómo se encuentra Samahara?

En su manifestación para el diario 'El Trome', Melissa Klug reveló que ya se reencontró con su hija Samahara Lobatón y que habría llevado a todos a su casa. Así mismo, afirmó que la influencer solo tendrá que declarar ante la fiscalía.

"Dentro de todo un poco más tranquila, porque tengo a mi hija y a mis nietos en mi casa alejados de ese. (¿El Ministerio de la Mujer ya se pronunció y va a intervenir?) Sí, tiene que declarar en Fiscalía. Ella tendrá que contar todo aunque no creo que sea necesario porque ya es visible y todo el Perú lo vio", expresó.

Luego, reveló que están espera a la cita de la fiscalía para que su hija pueda ir a dar su manifestación, ya que ella puso la denuncia y ya está el caso abierto a investigación.

"(¿Cuándo irá a la Fiscalía?) No sé, aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que la autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto, tiene que estar preso. La ha golpeado de tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. Solo necesita dar su manifestación. La denuncia está hecha, ya Fiscalía cuando fui tenía una carpeta abierta por el caso de Samahara", agregó.

El pronunciamiento y las acciones de Melissa Klug marcan un punto decisivo en el caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres. Mientras las investigaciones avanzan, la empresaria se mantiene firme en su postura de proteger a su familia y exigir justicia.