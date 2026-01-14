RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Melissa Klug arremete contra Bryan Torres tras reencuentro con Samahara Lobatón: ¿Qué dijo?

Por medio de una entrevista, Melissa Klug reveló que está apoyando a su hija Samahara Lobatón y que Bryan Torres estaría escondido.

14/01/2026

Samahara Lobatón estaba de paseo con Bryan Torres cuando el video de su agresión se volvió viral y por ello, regresó el pasado 13 de enero a su casa. Ahora, Melissa Klug que ya puso la denuncia contra el salsero reveló qué pasos debe dar su hija para que continúe las investigaciones y cómo él se viene escondiendo. 

¿Cómo se encuentra Samahara?

En su manifestación para el diario 'El Trome', Melissa Klug reveló que ya se reencontró con su hija Samahara Lobatón y que habría llevado a todos a su casa. Así mismo, afirmó que la influencer solo tendrá que declarar ante la fiscalía. 

"Dentro de todo un poco más tranquila, porque tengo a mi hija y a mis nietos en mi casa alejados de ese. (¿El Ministerio de la Mujer ya se pronunció y va a intervenir?) Sí, tiene que declarar en Fiscalía. Ella tendrá que contar todo aunque no creo que sea necesario porque ya es visible y todo el Perú lo vio", expresó. 

Luego, reveló que están espera a la cita de la fiscalía para que su hija pueda ir a dar su manifestación, ya que ella puso la denuncia y ya está el caso abierto a investigación

"(¿Cuándo irá a la Fiscalía?) No sé, aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que la autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto, tiene que estar preso. La ha golpeado de tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. Solo necesita dar su manifestación. La denuncia está hecha, ya Fiscalía cuando fui tenía una carpeta abierta por el caso de Samahara", agregó. 

Bryan Torres se esconde de Melissa Klug

Después, la 'Blanca de Chucuito' reveló que cuando fue a buscar a su hija Samahara, el salsero no estaba. Aún así afirma que luchará por su hija para que se recupere por completo. 

"¿Fuiste a buscarla a su departamento, estaba sola?", le preguntaron, y respondió: "Sí, estaba sola porque esa 'rata' está escondida. Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin de mundo".

De esta manera, Melissa Klug deja en claro que estará atrás de todos los pasos para que la denuncia contra Bryan Torres siga su curso y llegue hasta la cárcel para así proteger a su hija Samahara Lobatón. Además, reveló que el salsero se ha estado escondiendo de ella. 

