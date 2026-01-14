Barrio Fino emite comunicado sobre Bryan Torres tras agresión: "Continuará con sus funciones laborales"

Tras las imágenes evidencias el pasado 12 de enero, donde Samahara Lobatón es agredida por Bryan Torres. El grupo Barrio Fino ha decidido pronunciarse en sus redes sociales señalando que rechazan la violencia, pero que el cantante continuará en sus filas.

Comunicado de Barrio Fino

Como se recuerda, Bryan Torres forma parte de Barrio Fino desde hace muchos años y a pesar de las peleas públicas con Samahara Lobatón, nunca ha sido retirado. Ahora, han señalado que rechazan todo tipo de violencia hacia las mujeres y cualquier tipo de persona.

"Como organización, rechazamos de manera categórica cualquier tipo de violencia en general, en especial la violencia ejercida contra las mujeres, estos actos no representan los valores ni los principios que promovemos como Orquesta ni como equipo humano. Queremos dejar en claro que los representantes de la orquesta vienen haciendo el seguimiento del caso desde el día uno", expresó.

Así mismo, afirma que existe un acta de conciliación por parte del integrante de la orquesta y Samahara, donde han llegado a buenos términos por ambas partes, fijando acuerdos personales y visitas que se han venido cumpliendo correctamente.

"Cabe mencionar que el hecho ocurrido corresponde al ámbito personal del involucrado y actualmente se encuentran en investigación por parte de las autoridades competentes, quienes ya vienen realizando las diligencias correspondientes. Confiamos plenamente en que el proceso legal seguirá su curso conforme a la ley", expresó.

No será retirado de Barrio Fino

Además, revelaron que ha pedido de Bryan Torres y Samahara Lobatón, el cantante seguirá dentro de sus filas mientras dure las investigaciones. Aunque señalan que esta decisión fue a pedido de la pareja y ellos, no respaldan sus acciones.

"Mientras las autoridades determinen las responsabilidades del caso el integrante continuará cumpliendo sus funciones laborales dentro de la orquesta, pedido por parte de ambas personas involucradas, Esta decisión no implica respaldo ni justificación de los hechos ocurridos, sino respeto al debido proceso", expresaron.

También negaron que las declaraciones dada por uno de sus socios sea el sentir de la agrupación de salsa, ya que no sería el representante legal. Descartando así todo lo que respondió ante el programa 'Amor y Fuego'.

De esta manera, Barrio Fino sigue presente señalando que Bryan Torres continuará trabajando en sus filas mientras duren las investigaciones. Según reveló, esto sería un pedido de parte del cantante y la agraviada Samahara Lobatón, pero dejan en claro que no respaldan las actitudes del salsero contra la influencer.