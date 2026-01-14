Samahara Lobatón se reencuentra con Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres y protagonizan emotivo abrazo

El delicado caso que involucra a Samahara Lobatón y Bryan Torres continúa generando preocupación en el espectáculo local. Tras la difusión de un video que mostraría una agresión del cantante, Melissa Klug reapareció públicamente y protagonizó un emotivo reencuentro con su hija, evidenciando su respaldo incondicional.

Melissa Klug se reencuentra con Samahara Lobatón

En un adelanto de 'Amor y Fuego', se mostró a Melissa Klug llegando hasta la vivienda de Samahara Lobatón, ubicada a pocas cuadras de su propio domicilio. La presencia de la empresaria no pasó desapercibida, ya que ocurrió en medio de las interrogantes sobre si la influencer decidiría denunciar formalmente a Bryan Torres tras la viralización del video.

Abordada por los reporteros de Amor y Fuego, la conocida 'Blanca de Chucuito' se mostró visiblemente afectada y expresó su postura con firmeza. "Espero que lo denuncie. Yo voy a seguir con este proceso. Temo por la integridad de mis nietos y de mi hija", declaró ante cámaras, dejando en claro que su principal preocupación es la seguridad de su familia.

Minutos después, las imágenes registraron uno de los momentos más conmovedores. Melissa ingresó al domicilio de Samahara y, a través de una ventana, ambas se fundieron en un abrazo cargado de emoción, reflejando el apoyo incondicional de una madre en uno de los episodios más difíciles que atraviesa su hija.

Melissa Klug revela más detalles del encuentro y el proceso legal

Tras la difusión de estas escenas, Melissa Klug brindó declaraciones al diario Trome, donde amplió detalles sobre el estado actual de Samahara y el avance del caso. Según explicó, su hija se encuentra más calmada y, por el momento, ella y sus nietos permanecen en su casa, alejados del entorno donde ocurrieron los hechos.

"Dentro de todo, un poco más tranquila, porque tengo a mi hija y a mis nietos en mi casa alejados de ese. Tiene que declarar en Fiscalía. Ella tendrá que contar todo, aunque no creo que sea necesario porque ya es visible y todo el Perú lo vio. Solo necesita dar su manifestación. La denuncia está hecha, ya Fiscalía cuando fui tenía una carpeta abierta por el caso de Samahara", señaló la empresaria.

Klug indicó que ahora esperan la citación oficial de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes. En ese contexto, volvió a arremeter contra Bryan Torres, quien, según comentó, no se encontraba en el departamento cuando ella acudió junto a su abogado, Wilmer Arica, al lugar donde se produjo el reencuentro con su hija.

"No sé, aún estamos a la espera que llegue la citación. Dios quiera que las autoridades y todos actúen, porque ese ser despreciable no puede estar suelto... Estaba sola porque esa 'rata' está escondida. Me costó entrar al departamento, porque ahí vivía mi abuela. Dos años que no entraba a su casa, pues tenía mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo. Hemos llorado mucho. Fue en el departamento, estaba mi abogado, el doctor Arica, mi hija y yo", sentenció con dureza.

En conclusión, el reencuentro entre Melissa Klug y Samahara Lobatón marca un punto clave en medio de una situación que ha generado indignación pública. Mientras avanzan las investigaciones, la empresaria dejó en claro que su prioridad es proteger a su hija y a sus nietos.