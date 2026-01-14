Bryan Torres toma drástica decisión tras difundirse video de agresión contra Samahara Lobatón: ¿Qué hizo?

Bryan Torres atraviesa uno de los momentos más críticos de su carrera tras la difusión de un video que lo vincula con una presunta agresión contra Samahara Lobatón. Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo colocaron en el centro de una fuerte polémica, mientras una inesperada decisión del salsero ha generado más cuestionamientos sobre su postura.

Bryan Torres acusado de agredir a Samahara Lobatón

En las últimas horas, el nombre de Bryan Torres ha vuelto a sacudir la farándula peruana, esta vez lejos de los escenarios. El cantante enfrenta una grave acusación tras la filtración de un video que lo mostraría ejerciendo violencia contra Samahara Lobatón, madre de dos de sus hijos, la cuales han sido calificadas como alarmantes.

Las imágenes generaron inmediata indignación y rechazo en redes sociales, hasta Melissa Klug, madre de Samahara, puso una denuncia en la comisaría de Monterrico . Cabe recordar que Bryan Torres y Samahara Lobatón terminaron recientemente una relación de casi tres años, lo que incrementó la preocupación sobre el contexto en el que habrían ocurrido los hechos.

Pese a la magnitud de la polémica y al impacto mediático, ninguno de los involucrados ha ofrecido declaraciones públicas. Ni Bryan Torres ni Samahara Lobatón han emitido un comunicado oficial ni brindado entrevistas que aclaren lo ocurrido, un silencio que mantiene la incertidumbre y alimenta las especulaciones en torno al caso.

¿Qué decisión tomó Bryan Torres?

En medio de la presión mediática y las duras críticas, Bryan Torres sorprendió a sus seguidores al tomar una drástica medida en sus redes sociales. El cantante decidió desactivar la opción de comentarios en su cuenta oficial de Instagram, una función que solía mantener habilitada incluso cuando enfrentaba opiniones divididas sobre aspectos de su vida personal y profesional.

Para muchos usuarios, esta acción evidenciaría un intento de evitar nuevos enfrentamientos y mensajes negativos tras la acusación de una presunta agresión contra la hija de Melissa Klug. Sin embargo, la decisión también generó cuestionamientos, ya que un sector del público esperaba un pronunciamiento directo o alguna explicación sobre las imágenes que circulan en redes.

Lejos de calmar la polémica, la medida del salsero intensificó las críticas y aumentó la expectativa por una respuesta clara. Mientras tanto, el caso ha provocado una fuerte reacción no solo entre los usuarios, sino también en diversas figuras del espectáculo peruano, quienes han expresado su preocupación y han solicitado la intervención de las autoridades correspondientes.

Bryan Torres desactivó comentarios en su cuenta de Instagram.

En conclusión, la difusión del video que involucra a Bryan Torres y Samahara Lobatón volvió a encender las alarmas sobre la violencia en el ámbito personal y su exposición pública. La decisión del cantante de limitar los comentarios en redes sociales, en lugar de aclarar la situación, generó más dudas que respuestas.