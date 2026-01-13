RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Parte policial!

Melissa Klug denuncia a Bryan Torres por presunto intento de feminicidio contra su hija Samahara Lobatón

Programa de TV muestra el parte policial donde Melissa Klug denunció al salsero Bryan Torres por tentativa de feminicidio tras agresión a su hija Samahara Lobatón.

Melissa Klug denuncia a Bryan Torres por presunto intento de feminicidio
Melissa Klug denuncia a Bryan Torres por presunto intento de feminicidio (Composición Karibeña)
13/01/2026

El pasado 12 de enero, se reveló la fuerte agresión que sufrió Samahara Lobatón en manos de Bryan Torres. Acciones que los padre de la influencer desconocían y cuando Melissa Klug se enteró decidió tomar cartas en el asunto denunciando al salsero. 

La denuncia policial a Bryan Torres

El programa 'Amor y Fuego', los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre presentaron el parte policial donde Melissa Klug sentó la denuncia en contra de Bryan Torres. En el documento relata que la agresión habría ocurrido el pasado 1 de diciembre de 2025 en el cuarto de su hija Samahara Lobatón.

Tras ver por primera vez cómo su hija fue agredida por su pareja de manera brutal, la empresaria no dudó en acudir de manera inmediata a la comisaría de Monterrico donde describió todo el acto y habría dejado como prueba el video que se hizo viral.  

"Donde observa que su hija es agredida físicamente y de manera brutal por parte del denunciado, quien la asfixia con la almohada hasta que queda inconsciente, luego la arroja al piso propinándole golpes con patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo. Seguidamente, la coge de los cabellos y la vuelve a sumir encima de la cama donde vuelve a intentar asfixiarla con una almohada, para posteriormente coger una plancha para intentar golpearla en la cabeza", expresó el documento. 

MIMP se pronuncia

A través de su cuenta oficial en X, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha decidió pronunciarse sobre la fuerte agresión de Bryan Torres hacia la influencer Samahara Lobatón. El organismo manifestó su total rechazo y condena los actos de violencia contra la mujer. 

"Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción a través de un equipo de profesionales, brindado la atención inicial a la agraviada. Estamos trabajando de manera coordinada con la Policía del Perú y la Fiscalía para que el caso no quede impune", expresaron. 

Así mismo, también vecinas de Samahara captaron a varios profesionales del MIMP acudiendo a su hogar, tal y como la organización reveló, que tomaron acciones para apoyar a la agraviada en este caso de agresión. 

De esta manera, Melissa Klug decidió actuar de manera legal y poner una denuncia en contra de Bryan Torres por la agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón el pasado 1 de diciembre de 2025, donde señala de un presunto intento de feminicidio en el parte policial.

