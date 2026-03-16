Paul Michael afirma que rompimiento con Pamela López fue PURO SHOW: "Para captar atención"

Pamela López fue captada hace un año con Paul Michael, con quien tiene una relación actualmente. Hace unos días, el salsero publicó un comunicado anunciando el fin de su relación amorosa con la influencer, pero ahora ha confirmado que solo lo hizo para llamar la atención de medios.

Paul Michael afirma que fue show su rompimiento

En una entrevista con 'Amor y Fuego' tras un concierto de la Combinación de la Habana, Paul Michael fue consultado sobre su rompimiento fugaz que hizo en sus redes sociales que incluso sorprendió a Pamela López. Ante esto, el salsero señaló entre risas que solo se trató parte de un show.

"¿Qué pasó? ¿Se te fue el dedo?", le pregunta el reportero, y el cantante responde: "Para captar un poquito la atención, no es nada de inmadurez, tú sabes cómo es Paul Michael, el marketero (¿Todo es parte del marketing?) todo es parte del show pues. Como pueden ver, yo y Pam estamos bien, estamos tranquilos".

Después fue consultado sobre las inseguridad que podría tener la 'KittyPam' luego de que ingresara a una orquesta de salsa. Ante esto, afirmó que no sería el caso y que incluso, la ex de Christian Cueva la estaría apoyando y la acompañó en sus primeros conciertos.

"Voy a decir la verdad, soy celoso. Todo está perfecto, ella me apoya al 100 que esté en la Combinación de la Habana. Toda la primera semana ha ido conmigo a los shows", agregó.

¡Ni Pamela López sabía!

Durante una entrevista en el programa 'Mesa Caliente', Pamela López relató que no tenía conocimiento previo sobre el mensaje difundido por Paul Michael. Según explicó, ambos han ingresado recientemente al mundo mediático y eso podría haber influido en la forma en que el cantante expresó la situación.

"No sé cómo comenzar esto, porque definitivamente, al igual que ustedes, a mí también me tomó por sorpresa. Paul Michael es un chico joven, ha entrado al igual que yo, de un momento a otro, a este mundo mediático, y quizás no sabe explayarse o fundamentar sus acciones", señaló la influencer.

De esta manera, Paul Michael no solo sorprendió a sus seguidores y medios, sino también a la misma Pamela López. Ahora, el cantante de salsa afirma que solo lo hizo para llamar la atención de medios para poder seguir facturando, ya que la influencer acaba de ingresar a un reality de convivencia donde estará varios meses.