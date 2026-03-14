Tilsa Lozano 'chanca' a Christian Cueva tras polémico live: "Es el menos indicado para hablar de buen padre"

Tilsa Lozano no se guardó nada y criticó al Christian Cueva luego del polémico live que realizó Pamela Franco en redes sociales. Durante el programa "Mesa Caliente", la exvengadora reaccionó al video en vivo y cuestionó la presencia del futbolista en la transmisión en vivo.

Tilsa Lozano se achora con Christian Cueva por live en TikTok

La conductora Tilsa Lozano lanzó fuertes críticas contra el futbolista Christian Cueva luego del polémico live que realizó Pamela Franco redes sociales. Durante el programa "Mesa Caliente", la exvengadora reaccionó con dureza a lo ocurrido y cuestionó la actitud del jugador.

El momento generó bastante comentarios en redes sociales, ya que en esa transmisión en vivo se habló del padre de la hija de Pamela Franco y, además, Christian Cueva apareció en la conversación. Eso fue suficiente para que Tilsa opinara sin filtros. La conductora señaló que si alguien quiere conversar con su pareja, puede hacerlo en privado y no a través de redes sociales.

"Yo voy a decir lo que pienso... ¡Qué clase de payasada es hacer un enlace! ¿Quieres hablar con tu con tu flaco, con tu marido? Ay, llámalo por teléfono, por WhatsApp. ¿Para qué haces todas estas cosas en vivo? ¿Qué cosa quieres? ¿Qué estás buscando?", expresó Tilsa.

Sus palabras sorprendieron a los panelistas del programa, ya que la conductora fue muy directa al dar su opinión. Pero la crítica de Tilsa Lozano no quedó solo en el live. También apuntó directamente contra Christian Cueva, quien participó en la transmisión. La conductora se mostró incómoda por algunos comentarios que el futbolista habría hecho sobre la paternidad.

"Aparte el otro hablando de buen padre diciendo: 'Yo la vi'. Señor Cueva, usted es el menos indicado para ponerse a señalar o hablar de si una mamá es buena, o mala, o si un papá es bueno o malo ", dijo con firmeza.

Tilsa recuerda polémica de Cueva sobre sus hijos

En medio de su comentario, Tilsa también recordó que la madre de los hijos de Christian Cueva ya había hablado sobre este tema en televisión. Por eso, la conductora cuestionó que el futbolista opine públicamente sobre la crianza de los hijos.

"Señor, usted, que no ve a sus hijos hace meses, porque la mamá de sus tres hijos estuvo acá sentada", señaló durante el programa.

La exvengadora continuó con su crítica y cuestionó la autoridad del jugador para opinar sobre temas familiares. Según Tilsa Lozano, le parece contradictorio que Christian Cueva se pronuncie sobre quién es buen o mal padre.

"Entonces con qué tipo de ostras sienta usted a dársela de buen padre o del mal padre", expresó visiblemente molesta.

Cabe señalar que el live que realizó Pamela Franco, también estuvo Melanie Martínez. Ambas hablaron del padre de sus hijas durante la transmisión. La presencia de Christian Cueva en ese momento hizo que la polémica creciera aún más.

En conclusión, Tilsa Lozano criticó con dureza a Christian Cueva por aparecer en el polémico live de Pamela Franco. La conductora cuestionó que se expongan temas personales en redes sociales y recordó las polémicas del futbolista sobre su relación con sus hijos. Sus declaraciones volvieron a encender el debate en el mundo de la farándula.