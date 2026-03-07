Hugo García responde a quiénes realizaron polémico trend: "Cada uno refleja lo que lleva dentro"

Desde que Hugo García ha revelado que se convertirá en padre por primera vez con Isabella Ladera, muchos han cuestionado que la influencer tendría más tiempo de gestación y que el peruano no podría ser el padre. Ante esto, el exchico reality salió a responder de manera positiva.

Hugo García sobre aquellos que hicieron el trend

A través de sus redes sociales, Hugo García estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores donde respondió le consultaron sobre cómo respondería a aquellos que han realizado el trend de TikTok donde cuestionan su paternidad.

"Nada negativo, cada uno refleja lo que lleva dentro. Yo estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Así que gracias por el trend, mi engagement y mi contador lo agradecen", expresó.

En otro momento, el exchico reality señala que él no solo trabaja su cuerpo, sino que también su mente para que no le afecten las críticas o burlas de las redes y medios por ser una figura pública.

"Sirve para recordar algo. Yo trabajo mi mente todos los días, igual o mejor de lo que entreno mi cuerpo. No todos tienen la misma fortaleza mental, y a veces un comentario puede hacer más daño de lo que imaginamos; por eso siempre vale la pena ser un poco más empáticos. Llévense esa reflexión de tarea", declaró.

Aunque, Hugo García sí señala que le decepcionó que la mayoría de los ataques que realizaron este trend sea de Perú, de algunos medios que en algún momento lo apoyaron en su carrera musical y ahora, aprovecharon la tendencia para burlarse.

"Lo que sí me da pena es saber que la mayoría de ataques viene de la prensa y política de mi propio país", dijo finalmente.

Historia de Hugo García

Sobre el embarazo de Isabella Ladera

Ha finales de febrero, Isabella Ladera junto a Hugo García revelaron que la influencer tenía 20 semanas de embarazo y por medio de una revelación de sexo supieron si tendrán una niña o niño, pero aún no lo han dado a conocer a sus seguidores. Aún así la pareja ha estado compartiendo cada momento que viven juntos.

De esta manera, Hugo García se encuentra muy feliz porque siempre ha deseado convertirse en padre y formar una familia. Ahora, está cumpliendo aquel sueño con Isabella Ladera y minimiza las críticas o trend en su contra, ya que afirma estar viviendo el mejor momento de su vida.