Francesca Montenegro reaparece tras dictarse 9 meses de prisión preventiva a Adrián Villar

Luego de confirmarse este jueves 5 de marzo, que Adrián Villar afrontará nueve meses de prisión preventiva por el caso Lizeth Marzano y mientras se define el penal al que será trasladado, su expareja Francesca Montenegro sorprendió al reaparecer en redes sociales.

La reaparición de Francesca Montenegro en redes

La investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano sigue avanzando y, en medio de la polémica, la creadora de contenido Francesca Montenegro volvió a activar sus redes sociales. La influencer había quedado en el centro de la atención pública luego de que su entonces pareja, Adrián Villar, fuera señalado como implicado en el atropello que terminó con la vida de la atleta.

Adrián Villar permanece en el penal Ancón II mientras el INPE determina el establecimiento penitenciario donde cumplirá los nueve meses de prisión preventiva dictados en su contra por el caso Lizeth Marzano. La medida fue sustentada al considerarse que representa un riesgo para las investigaciones y porque, además, no se acreditó arraigo domiciliario, laboral ni académico.

Noche decisiva para Adrián Villar

La controversia se intensificó tras difundirse imágenes en las que Montenegro aparece junto a su padre, Villar Chirinos —padre de Adrián— y la periodista Marisel Linares, pocas horas después del accidente. Estas fotografías generaron especulaciones en redes sociales sobre un posible intento de encubrimiento.

En medio de la ola de críticas, Montenegro optó la semana pasada por desaparecer del entorno digital, desactivando por completo su cuenta de Instagram. Sin embargo, este viernes 6 de marzo decidió reactivarla, aunque mantiene deshabilitados los comentarios en sus publicaciones.

Francesca Montenegro reaparece

Adrián Villar fue condenado a 9 meses de prisión preventiva

El juez acogió el pedido del Ministerio Público y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, al considerar que existen elementos suficientes para continuar la investigación con el acusado recluido mientras avanzan las diligencias del caso.

"Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ciudadano Adrián Villar Chirinos contra el presunto delito de la vida y el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio que en vida fuera Lizeth Katherine Marzano. Imponer la medida preventiva contra Adrián (...) por el plazo de 9 meses . Vencerá el 25 de noviembre del 2026", leyó el juez.

En conclusión, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en el caso, la reaparición de Francesca Montenegro vuelve a colocarla en el foco de la conversación pública. Por ahora, la influencer mantiene silencio sobre la situación, mientras el proceso judicial sigue su curso y el caso Lizeth Marzano permanece bajo investigación.