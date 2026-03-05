Revelan nuevas imágenes de Adrián Villar: habría ido a casa de su madre tras atropellar a Lizeth Marzano

El caso por el fatal atropello de la deportista Lizeth Marzano continúa generando revelaciones. Recientemente se difundieron imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían el recorrido de Adrián Villar minutos después del accidente en San Isidro. Los registros permitirían observar el trayecto que habría tomado el joven tras impactar a la atleta y abandonar el lugar.

Exponen nuevas imágenes de Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Las cámaras de seguridad instaladas por la Municipalidad de Miraflores habrían captado el desplazamiento de la camioneta conducida por Adrián Villar poco después del accidente. En las imágenes se observaría el vehículo con el capó visiblemente afectado, lo que evidenciaría el impacto ocurrido momentos antes.

El material fue difundido durante el programa "Siempre a las 8" de Milagros Leiva, donde se explicó que el registro corresponde a minutos posteriores al atropello. Las imágenes también mostrarían que el joven aparentemente se encontraba solo dentro del vehículo al momento de abandonar la zona.

"Este es el auto de Adrian Villar manejado por él cuando se escapa del lugar de los hechos. Estos es 11:25 p.m. tres minutos después de haber atropellado a Lizeth Marzano. La zona del capot se ve chocado esto es en Almirante Lord Nelson con Av Jorge Vanderghen en Miraflores a unas cuadras de la vivienda de su madre", comentó en primer lugar Milagros.

De acuerdo con el análisis presentado en el programa, el registro permitiría seguir el recorrido del vehículo hasta las inmediaciones de la vivienda de su madre. Esta información resultaría relevante para los investigadores, ya que podría ayudar a determinar dónde permaneció el automóvil luego del accidente.

"Queda claro cuando el se escapa del lugar de los hechos se van donde su mama entonces quiere decir que el auto estuvo escondido en la casa de Marcela Chirinos", añadió Milagros Leiva al ver las imágenes.

Las grabaciones se han convertido en un nuevo elemento dentro del proceso, ya que aportarían detalles sobre los movimientos del conductor tras el atropello y permitirían aclarar algunas de las dudas que rodean el caso.

Defensa de Adrián Villar apela prisión preventiva por caso Lizeth Marzano

César Pérez, el abogado de Adrián Villar informó que presentó una apelación contra la prisión preventiva de nueve meses dictada en el proceso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. El abogado del investigado señaló que el recurso ya fue ingresado y que será sustentado cuando reciban la resolución completa del juzgado con los argumentos de la decisión.

"Si la decisión del juez ha sido emitida y como nos permite la ley vamos a ejercer nuestro derecho a interponer recurso de apelación que ya se presentó. Hemos pedido que se pase la resolución completa, ya se apeló y corresponde fundamentar por qué consideramos que la decisión del juez no es correcta", señaló la defensa de Adrián Villar.

Asimismo, explicó que mientras avanza el proceso de apelación también se deberá definir el establecimiento penitenciario donde Villar cumplirá la medida judicial dictada por el juez.

Las imágenes difundidas en televisión podrían sumar un elemento clave a la investigación por el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano. Los registros de seguridad permitirían reconstruir parte del recorrido de Adrián Villar tras el accidente y abrir nuevas líneas de análisis sobre lo ocurrido en Miraflores.