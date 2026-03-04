Padre de Francesca Montenegro arremete contra la familia de Adrián Villar: "Me siento utilizado"

En las últimas semanas, se ha vinculado a la familia de Francesca Montenegro con Adrián Villar por supuestamente encubrirlo en el caso de Lizeth Marzano. Ante esto, el padre de la influencer salió a declarar que se siente utilizado por la familia de la expareja de su hija y que se encuentran muy afectados.

Juan Montenegro afirma que su familia está afectada

Durante una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Juan Montenegro se hizo presente para defender a su hija y su familia tras estar relacionados como encubridores a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano. Afirma que toda esta situación viene afectando fuertemente a todos sus miembros.

"El momento que estamos viviendo, para nosotros, es trágico; para nosotros como familia Montenegro Denegri, donde se nos tiene que poner con cámaras, donde lo que nosotros podamos decir se nos tenga que cuestionar y somos tildados de encubridores", expresó.

Así mismo, señala que aquel día de la reunión en el parque asesoraron para que se enfrenta de manera legal a la situación que enfrentaba. Así mismo, afirma que lamentan la muerta de la deportista, pero que ellos no son responsables de nada y solo trataron de evitar más problemas al joven, que en aquel momento quería entregarse.

"Creo que las personas a las que atendimos aquel día, lo saben perfectamente, y lo mínimo que esperamos de esas personas es que tengan una señal de arrepentimiento hacia mi hija y hacia mí porque nos hemos visto envueltos en estas situaciones. Lamentamos la muerte, pero también consideramos que nosotros no somos absolutamente responsables de nada, todo lo contrario, quisimos evitar dolores y eso lamentablemente no se ha podido hacer", declaró.

Se siente utilizado por la familia de Adrián Villar

El padre de Francesca Montenegro afirma que se siente utilizado por la familia de Adrián Villar porque les dejaron ingresar a su casa, cuando ellos estaban viendo otras opciones que finalmente comprometieron a su hija. Ahora, es ella quien está recibiendo ataques.

"Yo me siento utilizado, de verdad me siento utilizado. Han abusado de nuestra buena fe, han ingresado a nuestra casa cuando ya sabían que sus opciones eran otras y eso no está bien porque comprometen a una joven de 21 años, que no tiene nada que hacer y ni siquiera ha participado del accidente, y mucho menos a mí que bajé a darle un consejo legal a un muchacho", dijo.

De esta manera, Juan Montenegro sale en la defensa de su hija y su familia señalando que solo quisieron apoyar al joven Adrián Villar, sin conocer realmente lo que pasaba y que la familia de él habría abusado de su buena fe.