RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡Responde!

Padre de Francesca Montenegro arremete contra la familia de Adrián Villar: "Me siento utilizado"

En una entrevista, Juan Montenegro señala que se siente utilizado por la familia de Adrián Villar, expareja de su hija Francesca, y que están siendo afectados por su caso.

Padre de Francesca Montenegro arremete contra la familia de Adrián Villar
Padre de Francesca Montenegro arremete contra la familia de Adrián Villar (Composición Karibeña)
04/03/2026

En las últimas semanas, se ha vinculado a la familia de Francesca Montenegro con Adrián Villar por supuestamente encubrirlo en el caso de Lizeth Marzano. Ante esto, el padre de la influencer salió a declarar que se siente utilizado por la familia de la expareja de su hija y que se encuentran muy afectados. 

Juan Montenegro afirma que su familia está afectada

Durante una entrevista en el programa 'Amor y Fuego', Juan Montenegro se hizo presente para defender a su hija y su familia tras estar relacionados como encubridores a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano. Afirma que toda esta situación viene afectando fuertemente a todos sus miembros.

"El momento que estamos viviendo, para nosotros, es trágico; para nosotros como familia Montenegro Denegri, donde se nos tiene que poner con cámaras, donde lo que nosotros podamos decir se nos tenga que cuestionar y somos tildados de encubridores", expresó. 

Así mismo, señala que aquel día de la reunión en el parque asesoraron para que se enfrenta de manera legal a la situación que enfrentaba. Así mismo, afirma que lamentan la muerta de la deportista, pero que ellos no son responsables de nada y solo trataron de evitar más problemas al joven, que en aquel momento quería entregarse. 

"Creo que las personas a las que atendimos aquel día, lo saben perfectamente, y lo mínimo que esperamos de esas personas es que tengan una señal de arrepentimiento hacia mi hija y hacia mí porque nos hemos visto envueltos en estas situaciones. Lamentamos la muerte, pero también consideramos que nosotros no somos absolutamente responsables de nada, todo lo contrario, quisimos evitar dolores y eso lamentablemente no se ha podido hacer", declaró. 

Padre de Francesca Montenegro sale en su defensa y ractifica que Adrián Villar es el único responsable
Lee también

Padre de Francesca Montenegro sale en su defensa y ractifica que Adrián Villar es el único responsable

Se siente utilizado por la familia de Adrián Villar

El padre de Francesca Montenegro afirma que se siente utilizado por la familia de Adrián Villar porque les dejaron ingresar a su casa, cuando ellos estaban viendo otras opciones que finalmente comprometieron a su hija. Ahora, es ella quien está recibiendo ataques. 

"Yo me siento utilizado, de verdad me siento utilizado. Han abusado de nuestra buena fe, han ingresado a nuestra casa cuando ya sabían que sus opciones eran otras y eso no está bien porque comprometen a una joven de 21 años, que no tiene nada que hacer y ni siquiera ha participado del accidente, y mucho menos a mí que bajé a darle un consejo legal a un muchacho", dijo. 

Fiscalía acusa a Adrián Villar de borrar chats tras atropello a Lizeth Marzano: "¿Eso no es obstaculización?"
Lee también

Fiscalía acusa a Adrián Villar de borrar chats tras atropello a Lizeth Marzano: "¿Eso no es obstaculización?"

De esta manera, Juan Montenegro sale en la defensa de su hija y su familia señalando que solo quisieron apoyar al joven Adrián Villar, sin conocer realmente lo que pasaba y que la familia de él habría abusado de su buena fe. 

Temas relacionados Adrián Villar buena fe Juan Montenegro padre de Francesca Montenegro utilizado

Siga leyendo

Lo Más leído

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

¡Se acabó el misterio! Isabella Ladera, pareja de Hugo García, reveló cuántos meses de embarazo tiene

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Testigo del atropello de Lizeth Marzano revela detalles inesperados: "Ha sido una negligencia de tiempo"

últimas noticias
Karibeña