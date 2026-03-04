Fiscalía acusa a Adrián Villar de borrar chats tras atropello a Lizeth Marzano: "¿Eso no es obstaculización?"

La audiencia que evalúa el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos reveló nuevos elementos sobre el atropello que acabó con la vida de Lizeth Marzano. El Ministerio Público sostuvo que el investigado habría eliminado llamadas y mensajes clave tras el siniestro, lo que según la tesis fiscal, evidenciaría una posible intención de obstaculizar las diligencias.

Fiscalía advierte desaparición de chats clave

Durante la sesión realizada este martes 3, la fiscal Yanet Roller Rodríguez expuso ante el juez Adolfo Farfán Calderón, titular del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, una serie de inconsistencias en los registros de comunicación del imputado.

En su intervención, la representante del Ministerio Público explicó que el historial de llamadas del celular de Villar no coincide con el registro que conserva el teléfono de Juan Montenegro Bacigalupo, padre de la expareja del investigado, Francesca Montenegro.

"Se ha podido verificar que, en ese lapso en el que Adrián no se ha presentado, ha manipulado las comunicaciones. De acuerdo al teléfono (de Villar), la primera comunicación ha sido todavía después de dos horas de ocurrido el hecho. Sin embargo, cuando se ha recibido la declaración del testigo Juan Montenegro, él (Adrián) ha tenido comunicación a las 00:50 del día 18 con Juan Montenegro, comunicación que no aparece.

La Fiscalía considera que la aparente supresión de estos registros refuerza la hipótesis de que el investigado intentó interferir en el proceso. Además, advirtió que este comportamiento podría repetirse si afronta la investigación en libertad.

Por lo tanto, no sabemos qué otras comunicaciones estén borradas; es decir, ha obstaculizado la investigación y puede seguir haciéndolo, ese es el peligro que existe para el Ministerio Público", alertó Roller Rodríguez.

Ante estas presuntas irregularidades, el Ministerio Público anunció que solicitará una pericia de análisis digital forense para determinar si se borraron más llamadas o mensajes del dispositivo móvil del implicado.

Cuestionan demora en resultados de dosaje etílico

En otro momento de la audiencia, la fiscal Yanet Roller defendió la necesidad de dictar prisión preventiva y cuestionó el accionar de la defensa del investigado respecto a los exámenes médicos practicados tras el accidente.

La magistrada señaló que los resultados del dosaje etílico realizado en una clínica no se entregaron de manera oportuna a las autoridades. "¿Por qué, si lo tenían, no lo han presentado? ¿Eso no es obstaculización? Igual puede seguir sucediendo, darse a la fuga", advirtió.

Para el Ministerio Público, esta conducta también representa un riesgo procesal, ya que podría interpretarse como una estrategia para retrasar o entorpecer la investigación.

La audiencia por la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos reveló presuntas inconsistencias en sus registros de comunicación y cuestionamientos sobre pruebas médicas. La Fiscalía sostiene que ello evidenciaría un intento de obstaculización y pide que afronte el proceso en reclusión. El juez evaluará el pedido en un caso que mantiene fuerte impacto público.