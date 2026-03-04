Magaly revela que César Nakazaki, abogado de Adrián Villar, también la defendió: "Con él me fui a la cárcel"

Magaly Medina volvió a generar polémica en su programa al referirse al abogado César Nakazaki, quien actualmente defiende a Adrián Villar en el caso por el atropello que terminó con la muerte de Lizeth Marzano. La conductora cuestionó la postura legal del letrado y sorprendió al recordar que años atrás también fue su abogado.

En "Magaly TV La Firme", la periodista reaccionó en vivo a las declaraciones que el abogado dio durante la audiencia del caso. Sus palabras generaron indignación en la conductora, quien no dudó en responder con firmeza frente a las cámaras.

Magaly recuerda cuando Nakasaki fue su abogado

Durante la última edición de "Magaly TV La Firme", Magaly sorprendió al contar que César Nakazaki también fue su abogado en el pasado, cuando ella enfrentó un proceso judicial que terminó con su ingreso a prisión. La periodista recordó ese episodio en vivo y lo hizo con un tono entre irónico y reflexivo.

"Yo siempre he dicho que el doctor Nakazaki es un súper buen abogado, alguna vez fue mi abogado aunque con él yo me fui a la cárcel", comentó.

Luego agregó que le hubiera gustado que en aquel momento el abogado hubiera mostrado la misma intensidad con la que ahora defiende a su cliente. Y así quizá hubiera evitado que le quiten su libertad.

"Me hubiera gustado que me defienda ardorosamente así en esa época, me hubiera encantado, pero claro, en esa época también se luchaba contra otros factores...", expresó la conductora.

Como se recuerda, Magaly Medina fue sentenciada en el 2008 tras un proceso judicial relacionado con el futbolista Paolo Guerrero, situación que la llevó a cumplir varios meses de prisión. Las declaraciones de la periodista rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron aquel episodio de la televisión peruana.

Magaly critica declaraciones del abogado

Magaly Medina escuchó las declaraciones que el abogado César Nakazaki dio durante la audiencia relacionada con Adrián Villar. El letrado explicó que, según la ley, una persona investigada no está obligada a entregarse voluntariamente a la justicia.

"El código procesal penal no establece la obligación del investigado a entregarse, que le pueden detener a uno sin duda, pero la persona no está obligada a entregarse... y la persona puede resistirse a la detención y puede fugarse si no opone resistencia", dijo el abogado.

Las palabras del defensor generaron molestia en la conductora, quien aseguró que ese tipo de interpretación puede dar un mensaje equivocado cuando se trata de un caso tan grave. Magaly también señaló que, más allá de lo que diga la ley, existe una responsabilidad moral cuando ocurre un hecho tan delicado como un atropello con consecuencias fatales.

"El doctor Nakazaki acaba de darle la pauta a todos aquellos que (matan) y fugan, que tienen todo el derecho a fugarse, a resistirse a la ley... 'No existe el deber de entregarse'. ¿Cómo que no? Hay un deber moral que va más allá de la ley... La ley está para ser interpretada y no torcida a nuestro antojo... Nos está diciendo a todos que podemos vivir en la ilegalidad. ¡Qué decepción!", acotó.

En conclusión, Magaly Medina recordó que César Nakazaki fue su abogado años atrás, cuando enfrentó el proceso que terminó con su ingreso a prisión. La conductora hizo este comentario luego de escuchar las declaraciones del letrado, quien actualmente defiende a Adrián Villar en el caso por el atropello que terminó con la muerte de Lizeth Marzano.