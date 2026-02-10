Magaly destruye a Xiomy Kanashiro como conductora de TV: "Tiene el mismo vocabulario de Paolo Guerrero"

Durante su regreso, Magaly Medina comentó sobre el programa 'América Hoy' donde criticó fuertemente a los conductores de televisión. Es así como no dudó en despotricar contra Xiomy Kanashiro, la novia de Jefferson Farfán, llegándola a comparar con Paolo Guerrero.

Magaly despotrica contra Xiomy Kanashiro

Como se recuerda, Magaly Medina criticó que Paolo Guerrero se esté lanzando como comentarista en un canal de streaming, debido a que señaló la falta de fluidez al momento de dar una opinión sobre algún tema. Ahora, la 'urraca' no dudó en compararlo con Xiomy Kanashiro tras ingresar como conductora invitada a 'América Hoy'.

"La pobrecita tiene el mismo vocabulario de Paolo Guerrero, parece que fueron al mismo colegio. Entonces, ¿Qué podemos esperar de ella? Pobrecita. Claro, es que lo único de bueno que tiene la niña es que es la novia de Farfán. Entonces, cree que por ser la novia de Farfán, ya todo el mundo la va a mirar, todo el mundo la va a ver", expresó.

Así mismo, la periodista reveló que a pesar de que la bailarina tiene un título como comunicadora, nada asegura que pueda desenvolverse ante cámaras por más que sea llamada por ser la novia de Jefferson Farfán.

"Pero si tú no tienes desenvolvimiento ante las cámaras, si no tienes algo de sesos, ay, querida, por más que tengas un cartón de comunicadora y lo que tú quieras, cuatro palabras mal dichas no te salen ni bien, entonces también ya fue", agregó.

Xiomy Kanashiro es criticada por Magaly. Fuente: Magaly TV: La Firme pic.twitter.com/zn1hffVsem — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) February 11, 2026

Critica 'América Hoy'

Magaly Medina comenzó su bloque comentando la ausencia de la hija de Gisela Valcárcel en ciertos contextos del programa matutino. "Nunca pensé decir esto, Ethel cómo te extraño", exclamó la conductora entre carcajadas. Pero el análisis no quedó solo en risas. 'La Urraca' fue más allá al comentar los movimientos detrás de cámaras del productor Armando Tafur, más conocido como 'Papá Armando'.

Asimismo, lanzó una dura crítica hacia los conductores de 'América Hoy', cuestionando su capacidad profesional y asegurando que, sin una mano que los guíe, se encuentran totalmente "perdidos". Según la periodista, ellos antes funcionaban porque estaban bajo el mando de un "productor titiritero" que se encargaba de digitarlos y guiarlos en cada paso.

De esta manera, Magaly Medina expresó que el programa 'América Hoy' estaría de baja y más cuando llamaron a Xiomy Kanashiro como conductora invitada. La 'urraca' señaló que la bailarina no tendría un buen desenvolvimiento ante cámaras y la comparó con Paolo Guerrero.