RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡No la convenció!

Magaly destruye a Xiomy Kanashiro como conductora de TV: "Tiene el mismo vocabulario de Paolo Guerrero"

Luego de ver a Xiomy Kanashiro conduciendo en 'América Hoy', Magaly Medina no dudó en criticarla y la comparó con el futbolista Paolo Guerrero.

Magaly destruye a Xiomy Kanashiro como conductora de TV
Magaly destruye a Xiomy Kanashiro como conductora de TV (Composición Karibeña)
10/02/2026

Durante su regreso, Magaly Medina comentó sobre el programa 'América Hoy' donde criticó fuertemente a los conductores de televisión. Es así como no dudó en despotricar contra Xiomy Kanashiro, la novia de Jefferson Farfán, llegándola a comparar con Paolo Guerrero.

Magaly despotrica contra Xiomy Kanashiro

Como se recuerda, Magaly Medina criticó que Paolo Guerrero se esté lanzando como comentarista en un canal de streaming, debido a que señaló la falta de fluidez al momento de dar una opinión sobre algún tema. Ahora, la 'urraca' no dudó en compararlo con Xiomy Kanashiro tras ingresar como conductora invitada a 'América Hoy'.

"La pobrecita tiene el mismo vocabulario de Paolo Guerrero, parece que fueron al mismo colegio. Entonces, ¿Qué podemos esperar de ella? Pobrecita. Claro, es que lo único de bueno que tiene la niña es que es la novia de Farfán. Entonces, cree que por ser la novia de Farfán, ya todo el mundo la va a mirar, todo el mundo la va a ver", expresó.

Así mismo, la periodista reveló que a pesar de que la bailarina tiene un título como comunicadora, nada asegura que pueda desenvolverse ante cámaras por más que sea llamada por ser la novia de Jefferson Farfán

"Pero si tú no tienes desenvolvimiento ante las cámaras, si no tienes algo de sesos, ay, querida, por más que tengas un cartón de comunicadora y lo que tú quieras, cuatro palabras mal dichas no te salen ni bien, entonces también ya fue", agregó.

Tomate Barraza sorprende a su hija regalándole un carro por sus 18 años: "Eres mi orgullo más grande"
Lee también

Tomate Barraza sorprende a su hija regalándole un carro por sus 18 años: "Eres mi orgullo más grande"

Critica 'América Hoy'

Magaly Medina comenzó su bloque comentando la ausencia de la hija de Gisela Valcárcel en ciertos contextos del programa matutino. "Nunca pensé decir esto, Ethel cómo te extraño", exclamó la conductora entre carcajadas. Pero el análisis no quedó solo en risas. 'La Urraca' fue más allá al comentar los movimientos detrás de cámaras del productor Armando Tafur, más conocido como 'Papá Armando'. 

Asimismo, lanzó una dura crítica hacia los conductores de 'América Hoy', cuestionando su capacidad profesional y asegurando que, sin una mano que los guíe, se encuentran totalmente "perdidos". Según la periodista, ellos antes funcionaban porque estaban bajo el mando de un "productor titiritero" que se encargaba de digitarlos y guiarlos en cada paso.

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende tras agresión a exproductor de Maju: "Cualquiera hubiese actuado así"
Lee también

Saliente de Gustavo Salcedo lo defiende tras agresión a exproductor de Maju: "Cualquiera hubiese actuado así"

De esta manera, Magaly Medina expresó que el programa 'América Hoy' estaría de baja y más cuando llamaron a Xiomy Kanashiro como conductora invitada. La 'urraca' señaló que la bailarina no tendría un buen desenvolvimiento ante cámaras y la comparó con Paolo Guerrero.

Temas relacionados conductora de tv critica Magaly Medina paolo guerrero Xiomy Kanashiro

Siga leyendo

Lo Más leído

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Prometida de Miguel Trauco reaparece con mensaje en redes tras denuncia y deja dudas sobre su relación

Pamela López comparte mensaje tras pedido de prisión efectiva en su contra: "Hay personas que no cambian"

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Cielo Fernández de Corazón Serrano cantó a dúo con Pedro Capó y redes critican: "No estuvo a la altura"

últimas noticias
Karibeña