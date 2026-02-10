Tomate Barraza sorprende a su hija regalándole un carro por sus 18 años: "Eres mi orgullo más grande"

El cantante Tomate Barraza es una reconocida figura del medio del espectáculo que cuenta con su propia orquesta de salsa. Ahora, el artista se encuentra feliz tras el cumpleaños número 18 de su hija Gaela, a quien sorprendió con un gran regalo.

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela

El pasado 9 de febrero de 2026, Tomate Barraza compartió algunas fotografías en sus redes sociales celebrando el cumpleaños de su hija mayor Gaela que cumplió 18 años. El artista no dejó pasar la oportunidad y sorprendió a la hija que tiene con Danuska Zapata.

Según lo que compartió tuvieron una pequeña celebración familiar por los 18 años de la jovencita, pero el artista de salsa preparó un detalle muy bonito para su hija, le regaló un auto nuevo tras volverse mayoría de edad.

Le dedicó tierno mensaje

A través de sus redes, dedicó un tierno mensaje a su hija Gaela expresando lo que sintió la primera vez que la tuvo en sus brazos. Así mismo, señaló que ha sido un regalo verla crecer y cómo le enseñó a convertirse en padre con un amor inmenso.

"Mi Gaela cumple 18 años y todavía me cuesta creerlo. Siento que fue ayer cuando la cargué por primera vez y prometí en silencio que siempre estaría ahí para cuidarla, para guiarla y para aplaudir cada uno de sus logros. Hija, verte crecer ha sido el regalo más grande de mi vida. Me enseñaste a ser papá, a tener paciencia, a reír más fuerte y a amar sin medida", expresó.

En otro momento, Tomate Barraza señala que ha pasado varios momentos con ella que la han hecho más fuerte. Además, afirmando que tiene un largo camino que recorrer y de la cual se siente orgullosa.

"Cada etapa contigo ha sido un capítulo inolvidable. Hoy empiezas una nueva aventura, con más sueños, decisiones y caminos por recorrer. Y aunque ya seas mayor de edad, para mí siempre serás mi pequeña, mi orgullo más grande. Gracias por elegirme como tu papá. Te amo con todo mi corazón. ¡Felices 18 años, mi princesa!", agregó.

De esta manera, Tomate Barraza siempre ha expresado el gran amor que siente por sus hijas. En esta ocasión por los 18 años de Gaela, el cantante de salsa expresó sentirse muy feliz por ella, expresando su orgullo total hacia ella por su crecimiento en todo sentido, tanto así que decidió regalarle un auto.