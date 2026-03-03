Xiomi Kamashiro revela que al inicio rechazó a Jefferson Farfán: "Uno nunca debe escupir al cielo"

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán acaban de cumplir un año de relación amorosa en San Valentín y decidió contar en el podcast de 'La Manada' cómo inició su relación amorosa. Es así como reveló que hace seis años, el expelotero quiso conocerla, pero ella en aquel entonces lo rechazó.

Al principio no estuvo interesada

La joven Xiomy Kanashiro llegó al programa digital de 'La Manada' del canal de Jefferson Farfán para contar un poco cómo vive su amor con el expelotero. En ese momento, señaló que está viviendo una etapa muy bonita donde ambos se sienten orgullosos uno del otro.

En otro momento, le consultan sobre cómo inició esa cercanía entre ambos. Aunque la bailarina mencionó que efectivamente fueron amigos, antes de ser pareja, nunca reveló desde cuándo se conocen. Es así como contó que él trató de conocerla, pero no le tuvo interés.

"Nunca lo he comentado, Jefferson y yo nos conocemos hace seis años atrás, lo voy a decir amor porque es tu programa. Por medio de un familiar, me llega la oído el hecho de 'oye tengo un primo que quiere conocerte' por ahí vi quien era y dije 'no, no estoy interesada'", cuenta.

Es así como la joven señala que lo rechazó porque estaba enfocada en su trabajo, su ingreso a Alma Bella y se había independizado y no tenía tiempo para el amor o conocer a alguien en aquel momento, pero señala que 'Uno nunca debe escupir al cielo'.

Xiomy y Farfán fueron amigos por mucho tiempo

Entonces, Xiomy Kanashiro comenta que después de ser amigos por mucho tiempo, no quiso intentar algo más con Jefferson Farfán para no arruinar aquella amistad, pero finalmente cedió por amor.

"Mucho tiempo fuimos amigos, incluso le dije que no quería intentar algo porque tenemos una amistad tan bonita que a mí me daría pena que se malogre en algún momento, pero me enamoré. Cuando me dijo para empezar a conocernos fue el 6 de enero, me había hecho la remodelación costal, me dice 'hablé con mi mamá, hablé con tu mamá, me gustaría que comenzáramos a salir para más adelante entablar una relación", cuenta.

De esta manera, Xiomy Kanashiro comenta que Jefferson Farfán quiso conocerla mucho más hace seis años, pero que ella lo rechazó. Con el tiempo se volvieron amigos y poco a poco se fueron enamorando, avanzando así al siguiente paso de ser saliente y ahora, ya llevan un año de relación amorosa.