Suheyn Cipriani se pronuncia tras su reconciliación con Macarius: "Estoy enamorada"

Fue en una transmisión en vivo en sus redes sociales donde Suheyn Cipriani decidió romper el silencio y aclarar, de una vez por todas, cuál es su verdadero estado sentimental tras su reciente separación del streamer. Entre comentarios y preguntas de sus seguidores, confirmó la noticia y dejó en claro que, pese a que no es la primera vez que atraviesan una ruptura, ambos optaron por darse una nueva oportunidad.

Este martes 3 de marzo, Suheyn Cipriani estuvo en el programa "Ke Rica Mañana" de Karibeña y se mostró muy nerviosa cuando le consultaron sobre Macarius. La modelo resaltó que sí retomó su relación con el streamer incluso, confesó que está completamente enamorada.

"Con Macarius, Diego, sí estamos juntos. ¿Por qué no me creen que estoy enamorada?, sí estoy. Sí estoy enamorada (Eres rápido de enamorarte) Yo no me enamoro rápido, yo escojo a la persona y me enamoro. Me pueden pretender y todo, pero eso no me gusta", señaló con una sonrisa.

Asimismo, Suheyn Cipriani reveló que físicamente le gustan los chicos trigueños, ya que no le llaman la atención los de tez clara. Después de las imágenes en donde la modelo se mostraba en Arequipa junto a Macarius, habló tranquilamente sobre su reconciliación.

"Tiene que haber una química, hay otras cosas que me llaman la atención. Hay una sola cosa que se repite y es el color de piel, canela, no me gustan blancos para nada. La piel tiene que ser canela a más oscuro", agregó tajantemente.

Suheyn Cipriani retoma su relación con Macarius

En la última edición de 'Esto sí es amor', Suheyn Cipriani rompió su silencio tras la difusión de unas imágenes en las que se le ve besando al streamer Macarius, a pesar de que semanas antes ambos habían comunicado el término de su romance. Lejos de esquivar el tema, la exreina de belleza aclaró que, tras un tiempo separados, optaron por reencontrarse y apostar nuevamente por su historia. Así, confirmó que decidió retomar su relación con Diego Aguilar.

"Diego y yo hemos decidido retomar nuestra relación", declaró en vivo. "Muchas han visto imágenes mías que están circulando en las redes y sí, he decidido retomar mi relación. Quiero dejar en claro: en mi relación nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo infidelidades", explicó en el programa.

En conclusión, Suheyn Cipriani ha ignorado por completo las críticas sobre su reconciliación con Macarius, ya que se muestra completamente enamorada del streamer. La modelo no tiene problemas en vivir su amor públicamente, pese a que anteriormente terminaron por la distancia y ahora se han vuelto a dar una oportunidad.