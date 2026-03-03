Yiddá Eslava confirma su ruptura con Ángel Fernández y anuncia ingreso a reality: "Ya no estamos"

Yiddá Eslava volvió a ser noticia por partida doble. La actriz fue presentada como nueva participante del reality "La Granja VIP", pero además confirmó que terminó su relación con el fotógrafo Ángel Fernández. De manera que llegará al programa completamente soltera.

Yiddá Eslava revela el fin de su relación con Ángel Fernández

Yiddá Eslava sorprendió a sus seguidores al confirmar que terminó su relación con el fotógrafo Ángel Fernández. La actriz hizo el anuncio justo cuando fue presentada como nueva participante del reality "La Granja VIP", al que ingresará completamente soltera.

La exchica reality, que había oficializado su romance a fines del 2024, decidió aclarar su situación sentimental en redes sociales. Su respuesta fue breve, pero suficiente para dejar en claro que está en una nueva etapa.

Todo empezó cuando una seguidora le preguntó directamente por su relación. Yiddá no evitó el tema y respondió sin rodeos.

"(¿Qué fue del fotógrafo?) Ya no estamos juntos, pero todo bien. Seguimos siendo amigos", escribió Yiddá.

Con esa frase confirmó la ruptura y aseguró que el vínculo con su expareja es cordial. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que ambos se mostraban unidos en distintos proyectos, incluso en el lanzamiento de la película "La Habitación Negra". Ahora, la actriz afronta esta nueva etapa personal mientras se prepara para el estreno del reality "La Granja VIP".

Nuevo reto en televisión y bromas sobre su vida amorosa

Durante su presentación en el programa "Mesa Caliente", Yiddá fue descrita como "mamá todo terreno, actriz y empresaria". Además, resaltaron su carácter divertido e intenso, cualidades que podrían marcar su paso por el reality.

En la entrevista cuando le preguntaron qué pasaría si Julián Zucchi, padre de sus hijos, ingresara al mismo programa, ella respondió con humor. Además, la actriz también bromeó cuando le insinuaron que podría surgir un romance dentro del reality.

"(¿Y si el sexto integrante es Julián? ¿Cómo te quedaría el ojo?) El ojo cuadrado, porque si no, ¿quién se queda con los hijos?", señaló sobre si Julián aparece en "La Granja VIP". Y sobre una posible relación en el reality, comentó: "Ahora he decidido que si cambio pañales serán geriátricos", arrancando risas en el set.

"La Granja VIP" reunirá a figuras como Mark Vito, Mónica Torres y Renato Rossini Jr. El formato mostrará a los participantes en un ambiente rural, alejados de la comodidad y enfrentando pruebas físicas y emocionales.

En conclusión, Yiddá Eslava inicia una etapa distinta en su vida. Confirmó que está soltera, pero en buenos términos con su expareja Ángel Fernández. Ahora, el público estará atento a su desempeño en el reality, donde promete dar que hablar.