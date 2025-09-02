Renato Rossini Jr. se conmueve al ser eliminado de 'Esto es Guerra': "Ojalá algún día pueda volver"

Renato Rossini Jr. vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al ser eliminado de Esto es Guerra, tras pasar unos días en la competencia. El ahora exintegrante de los Guerreros fue separado del reality junto a Jota Benz y, antes de irse del programa, dejó un emotivo mensaje y agradeció la oportunidad.

Renato Rossini se quiebra al salir de Esto es Guerra

El primer eliminado fue Jota y, sorpresivamente, el segundo fue Renato. Antes de salir del set, tuvo unas palabras de agradecimiento para todos, asegurando que la oportunidad de ingresar al reality llegó en uno de los peores momentos de su vida.

"Adiós, no lo sé, ojalá algún día pueda volver. La verdad quiero decirles que tal vez ustedes no lo saben, pero llegaron en un momento muy complicado de mi vida. Pasé por muchas cosas allá (Argentina), experiencias fuertes, y ustedes me abrieron las puertas", dijo.

En esa misma línea, aseguró que su paso por otros realities fue muy duro y que la producción de América Televisión fue la primera en recibirlo en Perú. Además, resaltó el buen ambiente laboral que existe en el programa.

"Después de varios años, quiero que sepan que ustedes fueron las primeras personas en abrirme la puerta. Me encontré con un equipo humano, hermoso y gente que me cuidó bastante. Ha sido muy bonito estar aquí con ustedes", expresó con la voz entrecortada.

Renato quiere regresar a la competencia

Finalmente, agradeció al equipo de producción por cuidarlo y a sus compañeros por animarlo a seguir adelante y continuar con la competencia pese a las adversidades. Renato agradeció tanto a sus compañeros de equipo como a sus contrincantes, los Combatientes.

El amigo de Ale Fuller dijo que ahora está mucho más motivado para dar un cambio en su vida. "Me han devuelto una sonrisa y me han devuelto una motivación para seguir peleando, ponerme en mejor forma y algún día volver", concluyó.

El pasado de Renato Rossini

Renato Rossini Jr. saltó a la escena internacional al ingresar a Gran Hermano Argentina, presentándose como un carismático 'influencer' peruano decidido a conquistar al público. Su ayuda culinaria (como reinventar el arroz carreteiro con toque peruano) y su actitud segura generaron atención desde el primer momento.

Sin embargo, pronto su participación fue marcada por controversias. Fue el segundo eliminado de la edición, con un histórico 92.3 % de votos en su contra, tras acusaciones serias de acoso y comentarios insensibles sobre un compañero celíaco, lo que encendió un fuerte rechazo del público argentino.

Es así que, la experiencia de Renato Rossini experiencia en Esto es Guerra fue profundamente distinta. Allí fue recibido como un integrante valioso y humano, agradecido por el respaldo brindado en un momento difícil de su vida. Su emotiva despedida del reality contrastó con el polémico pasaje por Gran Hermano.