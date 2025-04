Shirley Cherres tras declaraciones de Renato Rossini: "Me decepcioné cuando lo vi saliendo en toalla"

Las declaraciones de Renato Rossini en 'El Valor de la Verdad' fueron desmentidas por Shirley Cherres, luego de que el actor afirmara que ella intentó quedarse en su vivienda en Miami. La modelo rechazó tajantemente lo expuesto en televisión y, visiblemente sorprendida, dio su versión de los hechos para aclarar lo ocurrido,

Shirley Cherres le responde a Renato Rossini

En una reciente entrevista para Trome, Shirley Cherres no dudó en responder a las declaraciones de Renato Rossini. Cherres aclaró su versión de los hechos, mostrando su desconcierto ante lo ocurrido ya que pensaba que mantenía una buena relación con el actor.

"Me sorprende que se haya expresado de esa manera, porque públicamente decía que era su Barbie, entonces de ¿qué estamos hablando? ", indicó.

Con evidente molestia, Cherres habló sobre la parte emocional de su relación con Renato Rossini, mencionando que, aunque inicialmente reconoció su atractivo, su percepción cambió al conocerlo más. Además, reveló su decepción al verlo salir del baño en toalla, lo que ha causado revuelo en redes.

"Por favor. Nadie puede negar que era guapo, pero en Miami hay hombres cien veces más guapos y empresarios. Además me decepcioné de él cuando lo vi saliendo del baño en toalla."

Por otro lado, a través de sus redes sociales, la indignación de la exvedette también fue expresada, dejando en claro que, aunque el romance fue ficticio, nunca se sintió engañada. En esa línea, Cherres lanzó una fuerte advertencia directa a Renato Rossini.

La pregunta del millón supuestamente me engañó? Qué hace recordándome después de 10 años? Lo que pasó en Miami se queda en Miami! En su momento hablamos en la prensa porque teníamos el reality, pero actualmente yo ni lo he nombrado es más ni me acordaba de él... Pobre Renato si yo hablara ja ja ja ja ja

Shirley Cherres revela que Rossini no tenía plata

Durante la entrevista, la polémica figura también proporcionó más detalles sobre su llegada a Miami, luego que el actor asegurara que Shirley quería quedarse en su casa. La exvedette aclaró que al llegar se hospedó en un hotel, ya que al visitar la casa de Rossini, se dio cuenta de que no era en absoluto como él había descrito.

"La producción de 'La casa de Magaly' no me va a dejar mentir. Renato cuando firmó contrato dijo que tenía una supercasa, que ahí se podía grabar porque estábamos haciendo mi reality 'Legalmente rubia'. Al llegar a Miami fuimos directamente al Hotel Intercontinental, donde me quedé, y cuando llegamos a su casa, era un lugar muy pequeño, rústico, donde él con su hermano arreglaban motos", reveló Cherres.

Además, Shirley Cherres dejó en claro que la situación económica de Rossini no era como él la había descrito. Según la exvedette, el popular actor de novelas no tenía ni para comprar un caramelo.

"Las condiciones de mi contrato fue estar en uno de los mejores hoteles, por eso no sé porque dijo que he querido quedarme en su casa, además era imposible porque no tenía ni para comprar un caramelo", dijo Cherres.

Lejos de calmarse, el enfrentamiento entre Shirley Cherres y Renato Rossini parece tomar más fuerza con cada declaración. Mientras la exvedette defiende su versión con firmeza, el actor aún no se ha pronunciado tras estas nuevas declaraciones. Todo indica que esta historia todavía tiene capítulos por contar.