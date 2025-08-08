Jazmín Pinedo recibe llamada sorpresa de su hija durante programa EN VIVO: "Te ves hermosa"

La conductora de 'Más Espectáculos', Jazmín Pinedo, protagonizó un momento inesperado y lleno de ternura durante la transmisión en vivo del programa. Mientras desarrollaba el bloque con total normalidad, su celular comenzó a sonar y tuvo que detenerse para responder, explicando que se trataba de su hija Khaleesi.

"1000 disculpas, pero es la reina, la verdadera reina, tengo que contestar porque puede ser una emergencia un ratito", dijo Jazmín, mientras tomaba la llamada frente a cámaras. La presentadora, conocida por su cercanía con su público, dejó claro que la familia siempre tiene prioridad, incluso en medio de un programa en directo.

Al contestar, Jazmín recibió un dulce mensaje que conmovió a todos. "Mami, sólo quería decirte que te ves muy hermosa hoy", expresó la pequeña Khaleesi, provocando una sonrisa instantánea en la conductora. Jazmín respondió con un "te amo mucho" y le prometió que en un ratito iría a verla.

Reacción en redes sociales

Antes de despedirse, la presentadora comentó que debía colgar porque estaba al aire y su productor la estaba mirando. La escena se volvió viral en redes sociales, donde cientos de internautas aplaudieron el gesto, destacando que las llamadas familiares, sobre todo de los hijos, siempre merecen ser atendidas sin importar las circunstancias.

"La mejor llamada", "Normal porque si puede ser una emergencia, siempre contestar, tan linda la Khale", "Khalee es la niña más tierna", "Una llamada para alegrar más su día que lindo", "No te preocupes Jasss , mientras sea Khalessi todo se perdona", comentaron.

Gino elogia a Jazmín Pinedo

Gino Assereto reapareció en la televisión el pasado sábado 19 de julio como uno de los invitados especiales del programa 'Esta noche' con la 'Chola Chabuca'. El exchico reality participó junto a sus compañeros del espectáculo musical 'Hombres a la plancha', pero lo que más llamó la atención fue su sincera confesión sobre Jazmín Pinedo, madre de su hija.

Más allá de los años de convivencia, Assereto se mostró agradecido con todo lo que vivió a su lado. Según explicó, su relación con Jazmín fue fundamental para su crecimiento personal. Asimismo, resaltó la importancia de los años que compartieron juntos.

"Estoy agradecido por todo lo vivido, estoy agradecido que ella haya sido parte de mi proceso, de mi camino. Le agradezco porque estando ella he tenido muchos aprendizajes que me han hecho crecer. ¿Cómo no voy a estar agradecido con una persona con la que conviví muchos años y gracias a esa convivencia, hoy puedo decir que he crecido?", añadió con evidente emoción.

Es así que, el emotivo momento entre Jazmín Pinedo y su hija dejó en claro que, más allá de las cámaras y la televisión, el amor familiar es irremplazable. Un gesto simple, pero lleno de significado, que conquistó a la audiencia y las redes sociales.