¿Lesly Águila dejaría de los escenarios de Corazón Serrano tras su enfermedad? Esto respondió

Dentro de la cumbia peruana, Lesly Águila es una de las artistas más queridas y con un gran talento musicales. Actualmente, no está muy bien de salud ya que ha sido diagnosticada de una enfermedad en su rodilla que podría dificultar las presentaciones con Corazón Serrano.

¿Lesly dejará de cantar?

A través de sus redes, Lesly Águila ha compartido varios momentos de su vida y es así como abrió una caja de pregunta para responder algunos cuestionamientos. En ese sentido, un fanático le preguntó sobre su salud y si continuará cantando.

"¿Cómo vas de tu rodilla? ¿En algún momento pensaste en dejar de cantar por ese problema?", le preguntó un seguidor.

Es así como la joven cantante se sincera y señala que jamás pensó dejar su pasión, que es el canto. Así mismo, comenta que viene realizando chequeos y aconseja siempre revisarse con un médico. Su recuperación será un poco larga, pero que lo logrará.

"La verdad nunca pensé pasar por esto, por eso siempre háganse sus chequeos, y si tienen un golpe (donde sea) acudan al médico de inmediato. Yo sigo en recuperación, si bien es cierto, mi recuperación será un poco larga, pero mejoraré con la ayuda de Dios", agregó.

Respuesta de Lesly Águila

¿De qué sufre la cantante?

Antes de que acabe el 2025, la cantante de cumbia estuvo pasando por momentos muy complicados en el escenario por dolores en su rodilla que ya no podía aguantar. Es así como después de realizarse varios exámenes, Lesly Águila fue diagnosticada con condromalacia patelar grado uno y hoffitis en la rodilla derecha.

Los médicos le indicaron que debe realizar fisioterapia, medicarse y sobre todo limitar movimientos que puedan perjudicar su recuperación. Esto complicaría mucho sus presentaciones, ya que se encuentran varias horas en el escenarios con tacones cantando y bailando, pero los hermanos Guerrero le habrían dado facilidades para su pronta recuperación.

En un video anterior, la joven cantante mencionó que este dolor tiene guardado hace años cuando trataba de grabar un video cuando estaba en otro país, pero al no tomarle importancia, el problema fue en aumento más el uso de tacos y horas de pie en los conciertos.

De esta manera, Lesly Águila tendría que estar en reposo y fisioterapia más medicamentos para recuperarse, pero en ningún momento pensó en dejar de cantar en los conciertos de Corazón Serrano. Incluso, se le ha visto cantando con el apoyo del animador para no fallarle a su público.