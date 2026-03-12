RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCÓMODA!

Katia Condos tuvo inesperada reacción al ser consultada por su separación de Federico Salazar

Luego de anunciar el fin de su matrimonio con Federico Salazar, Katia Condos fue abordada por las cámaras y tuvo una inesperada reacción.

Katia Condos reacción al ser consultada de su separación con Federico
Katia Condos reacción al ser consultada de su separación con Federico (Composición Karibeña)
12/03/2026

Dentro de los medios peruanos, la actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar eran una de las parejas más estables hasta que se anunció el fin de su matrimonio. Es así como un reportero fue en búsqueda de la artista para consultarle las razones de su separación y así reaccionó. 

Katia Condos reacciona de mala manera

A través de sus redes sociales, Katia Condos sorprendió a sus seguidores al emitir un comunicado anunciando el fin de su matrimonio con Federico Salazar, conductor del programa periodístico de 'América Televisión'. Como no dio a conocer las razones de su separación, el programa 'Amor y Fuego' fue a entrevistarla al ingreso de un centro de belleza y así reaccionó. 

Al ver las cámaras de prensa, la actriz no dudó en soltar un insulto luciendo totalmente incómoda y molesta por ser abordada: "La pu* madre".

En otro momento, la actriz sale de aquel lugar y es abordada nuevamente por la prensa, un poco más calmada, pero igual de incómoda se dirige de inmediato a su auto dando solo una frase y cerrando con fuerza la puerta de su vehículo

"Todo está en el comunicado, gracias por el interés", expresó. 

Korina Rivadeneira cuenta dolorosa pérdida en medio de rumores de separación con Mario Hart
Lee también

Korina Rivadeneira cuenta dolorosa pérdida en medio de rumores de separación con Mario Hart

Anunciaron el fin de su matrimonio

En su mensaje, señala que la decisión de separarse lo han tomado juntos y que fue muy difícil hacerlo. Así mismo, señala continuarán como familia porque tienen tres hijos juntos y todo lo que han construido estos años seguirá de igual forma.

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia", expresó. 

Rosángela Espinoza lanza indirecta a Flavia López tras beso con Patricio Parodi: "Pásame un matamoscas"
Lee también

Rosángela Espinoza lanza indirecta a Flavia López tras beso con Patricio Parodi: "Pásame un matamoscas"

Además, Katia Condos ha expresado que desea la privacidad para toda su familia en este proceso para estar tranquilos en un momento muy sensible que efectivamente está afectando a sus hijos. 

"Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede", dijo finalmente en su comunicado.

De esta manera, Katia Condos como Federico Salazar han decidido poner fin a su matrimonio y no han revelado las razones de su separación. A pesar de que la actriz fue abordada por las cámaras de un programa de TV, reaccionó de mala manera dejando en claro que no daría ninguna declaración. 

Temas relacionados Federico Salazar Katia Condos reacción separación

Siga leyendo

Lo Más leído

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Christian Thorsen, exactor de 'AFHS', se luce enamorado de su joven novia y no descarta una boda

Monserrat fija condición a Melcochita para el divorcio: "Que firme para irme del país con mis hijas"

Hugo García sufre dolorosa pérdida familiar y se despide: "Dale un abrazo a papá y al abuelo"

Melissa Loza se quiebra en 'EEG' y revela que su madre falleció: "Luchó hasta el final"

últimas noticias
Karibeña