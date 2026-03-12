Katia Condos tuvo inesperada reacción al ser consultada por su separación de Federico Salazar

Dentro de los medios peruanos, la actriz Katia Condos y el periodista Federico Salazar eran una de las parejas más estables hasta que se anunció el fin de su matrimonio. Es así como un reportero fue en búsqueda de la artista para consultarle las razones de su separación y así reaccionó.

Katia Condos reacciona de mala manera

A través de sus redes sociales, Katia Condos sorprendió a sus seguidores al emitir un comunicado anunciando el fin de su matrimonio con Federico Salazar, conductor del programa periodístico de 'América Televisión'. Como no dio a conocer las razones de su separación, el programa 'Amor y Fuego' fue a entrevistarla al ingreso de un centro de belleza y así reaccionó.

Al ver las cámaras de prensa, la actriz no dudó en soltar un insulto luciendo totalmente incómoda y molesta por ser abordada: "La pu* madre".

En otro momento, la actriz sale de aquel lugar y es abordada nuevamente por la prensa, un poco más calmada, pero igual de incómoda se dirige de inmediato a su auto dando solo una frase y cerrando con fuerza la puerta de su vehículo

"Todo está en el comunicado, gracias por el interés", expresó.

Anunciaron el fin de su matrimonio

En su mensaje, señala que la decisión de separarse lo han tomado juntos y que fue muy difícil hacerlo. Así mismo, señala continuarán como familia porque tienen tres hijos juntos y todo lo que han construido estos años seguirá de igual forma.

"Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia", expresó.

Además, Katia Condos ha expresado que desea la privacidad para toda su familia en este proceso para estar tranquilos en un momento muy sensible que efectivamente está afectando a sus hijos.

"Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede", dijo finalmente en su comunicado.

De esta manera, Katia Condos como Federico Salazar han decidido poner fin a su matrimonio y no han revelado las razones de su separación. A pesar de que la actriz fue abordada por las cámaras de un programa de TV, reaccionó de mala manera dejando en claro que no daría ninguna declaración.