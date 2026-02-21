Tilsa Lozano responde luego de que Shirley Arica mencionara que no se mete con casados: ¿Qué dijo?

La farándula peruana vuelve a encenderse tras las recientes declaraciones de Shirley Arica sobre Tilsa Lozano. La modelo lanzó duros comentarios y pidió que no la comparen con la conductora por su pasado. Pese al revuelo mediático, Tilsa decidió pronunciarse. Su respuesta fue breve, tranquila y directa, dejando en claro que no piensa entrar en enfrentamientos públicos por este tema.

Shirley Arica lanza críticas y Tilsa Lozano responde

La controversia empezó cuando Shirley Arica habló sobre su postura frente a las comparaciones con Tilsa Lozano, especialmente por temas relacionados al pasado sentimental de la conductora. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron comentarios en el mundo del espectáculo. La 'Chica Realidad' fue tajante al expresar su posición y marcar su diferencia.

"Yo no choco con la familia, ni con hombres casados. En mi casa me enseñaron a no romper hogares, menos si hay hijos. (¿Y a Tilsa le enseñaron lo mismo?) Bueno, ustedes ya saben la historia. Así que te mando un besito vengador", señaló, dejando clara su postura frente a la polémica que se ha reavivado en la farándula.

Estas palabras encendieron las redes sociales y muchos usuarios comenzaron a debatir sobre el pasado mediático de Tilsa y su constante presencia en el espectáculo. Tras ser consultada por la prensa sobre los comentarios de Shirley Arica, Tilsa Lozano sorprendió al asegurar que no estaba pendiente de lo que se decía sobre ella. La conductora dejó entrever que se encuentra en una etapa más tranquila de su vida.

"No tengo idea de lo que ha dicho. Estoy en una etapa zen, pero normal, ahorita no me entran balas", respondió Tilsa para Trome, restando importancia a toda la polémica.

Shirley y sus dardos contra Tilsa

Pero esta no es la primera, ni quizá la última vez que Shirley Arica lanza indirectas bien directas contra la exvengadora. El diciembre del año pasado, la 'Chica Realidad' aseguró que no tiene problema en opinar libremente sobre figuras públicas.

"Facturando con algo que ha hecho mucho daño a una familia, para mí esa mujer ya perdió el respeto", expresó para "Amor y Fuego", en clara referencia a la presencia mediática de Tilsa y su historia en la farándula.

Incluso, la modelo lanzó un comentario irónico que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del espectáculo. Shirley comparó a Tilsa con un helado de pollo.

"Mira, Tilsa es como el helado de pollo, no existe", dijo Arica entre risas, provocando sorpresa en el público.

En conclusión, pese a la intensidad de las declaraciones de Shirley Arica, Tilsa Lozano ha optado por no seguir alimentando el conflicto y mantenerse enfocada en su tranquilidad personal y laboral. La exvengadora demuestra con sus palabras que prefiere no engancharse en la controversia y mantener distancia del escándalo mediático que hoy sacude a la farándula.