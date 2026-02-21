RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿La multiplicó por cero?

Tilsa Lozano responde luego de que Shirley Arica mencionara que no se mete con casados: ¿Qué dijo?

Tilsa Lozano fue consultada por la prensa luego de las fuertes declaraciones en su contra de Shirley Arica. Su respuesta llamó la atención en medio del escándalo mediático.

Tilsa Lozano rompe su silencio tras críticas de Shirley Arica.
Tilsa Lozano rompe su silencio tras críticas de Shirley Arica. (Composición Karibeña)
21/02/2026

La farándula peruana vuelve a encenderse tras las recientes declaraciones de Shirley Arica sobre Tilsa Lozano. La modelo lanzó duros comentarios y pidió que no la comparen con la conductora por su pasado. Pese al revuelo mediático, Tilsa decidió pronunciarse. Su respuesta fue breve, tranquila y directa, dejando en claro que no piensa entrar en enfrentamientos públicos por este tema.

Shirley Arica lanza críticas y Tilsa Lozano responde

La controversia empezó cuando Shirley Arica habló sobre su postura frente a las comparaciones con Tilsa Lozano, especialmente por temas relacionados al pasado sentimental de la conductora. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron comentarios en el mundo del espectáculo. La 'Chica Realidad' fue tajante al expresar su posición y marcar su diferencia. 

"Yo no choco con la familia, ni con hombres casados. En mi casa me enseñaron a no romper hogares, menos si hay hijos. (¿Y a Tilsa le enseñaron lo mismo?) Bueno, ustedes ya saben la historia. Así que te mando un besito vengador", señaló, dejando clara su postura frente a la polémica que se ha reavivado en la farándula.

Estas palabras encendieron las redes sociales y muchos usuarios comenzaron a debatir sobre el pasado mediático de Tilsa y su constante presencia en el espectáculo. Tras ser consultada por la prensa sobre los comentarios de Shirley Arica, Tilsa Lozano sorprendió al asegurar que no estaba pendiente de lo que se decía sobre ella. La conductora dejó entrever que se encuentra en una etapa más tranquila de su vida.

Shirley Arica sorprende al opinar sobre Laura Spoya tras choque: "¡Yo quiero sus contactos!"
Lee también

Shirley Arica sorprende al opinar sobre Laura Spoya tras choque: "¡Yo quiero sus contactos!"

"No tengo idea de lo que ha dicho. Estoy en una etapa zen, pero normal, ahorita no me entran balas", respondió Tilsa para Trome, restando importancia a toda la polémica.

Shirley y sus dardos contra Tilsa

Pero esta no es la primera, ni quizá la última vez que Shirley Arica lanza indirectas bien directas contra la exvengadora. El diciembre del año pasado, la 'Chica Realidad' aseguró que no tiene problema en opinar libremente sobre figuras públicas.

"Facturando con algo que ha hecho mucho daño a una familia, para mí esa mujer ya perdió el respeto", expresó para "Amor y Fuego", en clara referencia a la presencia mediática de Tilsa y su historia en la farándula.

Shirley Arica terminó con su pareja tras irse de juerga mientras estaba internada: "Eso detonó la relación"
Lee también

Shirley Arica terminó con su pareja tras irse de juerga mientras estaba internada: "Eso detonó la relación"

Incluso, la modelo lanzó un comentario irónico que generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del espectáculo. Shirley comparó a Tilsa con un helado de pollo.

"Mira, Tilsa es como el helado de pollo, no existe", dijo Arica entre risas, provocando sorpresa en el público.

En conclusión, pese a la intensidad de las declaraciones de Shirley Arica, Tilsa Lozano ha optado por no seguir alimentando el conflicto y mantenerse enfocada en su tranquilidad personal y laboral. La exvengadora demuestra con sus palabras que prefiere no engancharse en la controversia y mantener distancia del escándalo mediático que hoy sacude a la farándula.

Temas relacionados hombre casado karibeña responde Shirley Arica Tilsa Lozano

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocido actor aparece como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

Magaly Medina impactada por imágenes de Pilar Gasca sin filtros: "La ves en la calle y no la reconoces"

Guadalupe Farfán, exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio', oficializó relación con Mathias Spitzer: "Los rumores son ciertos"

últimas noticias
Karibeña